Mua bán gần 8kg ma túy, 'ông trùm' cùng 4 'đàn em' lĩnh án tử

Ngày 24/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Đức Chơm (SN 1962), Phạm Văn Khang (SN 1990), Tạ Văn Cường (SN 1989), cùng trú TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương), Phạm Văn Thanh (SN 1983, trú huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Riêng bị cáo Vũ Đình Hải (SN 1973, trú huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) bị truy tố 2 tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, trong thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 5/2020, Chơm đã chỉ đạo Khang, Cường, Hải, Thanh 2 lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, sáng 26/3/2020, Cường và Khang vào Nghệ An để mua ma túy. Cả hai đã đi ô tô đến gần cửa khẩu Thông Thụ (huyện Quế Phong) mua hơn 5,8kg ma túy với giá 35.000 USD từ một người không rõ lai lịch.

Trên đường về thì Khang xuống đi xe khác, còn Cường tiếp tục hành trình. Khi xe ô tô đến xã Nghĩa Mỹ (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) thì bị công an bắt quả tang, thu giữ ma túy. Đối tượng Phạm Văn Khang bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.

Đến sáng 7/5/2020, theo chỉ đạo của Chơm, Hải và Thanh đi xe ô tô mang theo 25.000 USD từ Hà Nội vào Nghệ An để mua gần 2kg ma túy. Trên đường về đến huyện Quỳ Châu (Nghệ An) thì bị công an bắt giữ. Tổng số lượng ma túy trong 2 lần là gần 7,8kg.

Cơ quan chức năng xác định, Chơm phải chịu trách nhiệm hình sự trong 2 lần mua bán ma túy là gần 7,8kg; Phạm Văn Khang, Tạ Văn Cường phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán hơn 5,8kg ma túy Ketamine; Vũ Đình Hải, Phạm Văn Thanh phải chịu trách nhiệm hình sự gần 2kg ma túy. Tại phiên tòa xét xử, các bị báo đã cúi đầu nhận tội.

Với số lượng ma túy rất lớn, Hội đồng xét xử tuyên phạt cả 5 bị cáo án tử hình.

