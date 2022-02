5.000 khách về chùa Hương ngày mở cửa trở lại, trăm đò đưa khách tấp nập trên suối Yến

Theo ghi nhận của PV Infonet, ngày 16/2, người dân bắt đầu đổ về chùa Hương vãn cảnh trong ngày chính thức mở cửa trở lại. Buổi trưa, hàng trăm chiếc thuyền chở khách tấp nập trên dòng suối Yến để đến động Hương Tích dâng hương.

Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) cho hay, dự kiến trong ngày 16/2 có khoảng 5.000 du khách tới tham quan, vãn cảnh và lễ chùa tại khu di tích.

''Việc thí điểm mở cửa này vừa là hoạt động tập dượt chuẩn bị cho công tác đón khách chính thức được an toàn, do các mũi công tác đã được triển khai từ nhiều ngày, vừa là tạo điều kiện thuận lợi cho du khách ở xa chưa nắm rõ thông tin”, ông Hiển nói.

Ngoài ra, ông Hiển cho biết thêm, Ban quản lý bố trí 2 tổ y tế phản ứng nhanh. Trong trường hợp phát hiện người dân có biểu hiện ho, sốt sẽ đưa ngay đến khu cách ly hoặc cơ sở y tế gần nhất.

"Đa số người dân đều tuân thủ quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế. Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân không tiêm đủ mũi vắc-xin phòng dịch không nên đến chùa Hương tham quan", ông Hiển chia sẻ.

Đến chiều, bến đò suối Yến không còn cảnh đông khách, chờ đợi lâu như các mùa lễ hội trước đó. Trên dòng suối, lượng đò qua lại cũng không quá tấp nập. Các điểm tâm linh như đền Trình, chùa Thiên Trù, động Hương Tích… hay tại khu vực ga cáp treo không có cảnh chen lấn, đông đúc. Người đi lễ Phật được tận hưởng cảm giác thư thái, thanh tịnh, yên bình hơn.

Trong khu vực di tích, các điểm kinh doanh dịch vụ được quản lý chặt chẽ, hàng quán sắp xếp gọn gàng, không có hiện tượng đổi tiền lẻ. Các tuyến đường dẫn đến các điểm tâm linh sạch sẽ, không có rác thải xả bừa bãi. Khu vực nội tự các đền, chùa thực hiện tốt văn minh nơi thờ tự.

