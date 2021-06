Khởi tố 16 bị can trong đường dây đưa 127kg ma túy từ châu Âu về Việt Nam bằng máy bay

icon

Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an làm rõ nguyên nhân vụ cháy phòng trà trên đường Đinh Công Tráng (phường Lê Mao, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) khiến 6 người tử vong vào 0 giờ 5 phút ngày 15/6.