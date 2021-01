4 nữ tiếp viên múa thoát y phục vụ khách trong quán karaoke hoạt động chui

Chiều 16/1, Phòng PC06 Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với Công an phường An Bình, TP Biên Hòa tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke Thanh Thanh Thúy tại tổ 7, KP5, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thời điểm kiểm tra vào nửa đêm 14/1, tổ công tác phát hiện quán có 5 phòng đang hoạt động có khách hát karaoke.

Chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động karaoke, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Đặc biệt, lực lượng chức năng bắt quả tang 1 phòng karaoke có 4 nhân viên nữ trong tình trạng thoát y, khỏa thân đang nhảy múa phục vụ 4 khách nam.

4 tiếp viên thoát y phục vụ khách bị bắt quả tang. (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Qua làm việc, các nhân viên trên khai nhận mỗi nhân viên phục vụ khỏa thân nhảy múa được khách trả tiền "boa" là 800 ngàn đồng. Nếu phục vụ thời gian lâu hơn khách sẽ trả thêm tiền.

Tiến hành test ma túy, Công an phát hiện 1 nhân viên nữ dương tính với chất ma túy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, phân loại đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Pháp luật và bạn đọc