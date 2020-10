Bắt 4 người trong đường dây ghi số đề giao dịch 200 triệu đồng/ngày

Ngày 22/10, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã khởi tố 4 đối tượng là nữ giới trong đường dây số đề quy mô lớn.

Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Phạm Thị Thu Thảo (SN 1971); Lê Thị Phượng (SN 1978); Mai Thị Kim Yến (SN 1978); Trần Thị Tuyết (SN 1977, cùng trú tại thị trấn Phước An).

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, Công an huyện Krông Pắk phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề số lượng lớn tại thị trấn Phước An. Quá trình bắt giữ các đối tượng, công an đã thu giữ 5 điện thoại di động là vật chứng phạm tội, cùng với hơn 400 triệu đồng tiền mặt và nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng đã làm rõ được, đường dây này tổ chức giao dịch ghi số đề với số tiền khoảng 200 triệu đồng/ngày.

Theo tienphong.vn