3 đối tượng bị truy nã trốn hàng ngàn km vẫn không qua mặt được Cảnh sát

Chỉ trong một ngày sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát đã bắt được 3 đối tượng có lệnh truy nã bỏ trốn hàng ngàn km ở hai tỉnh, thành.

Ngày 19/7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa bắt giữ thành công 3 đối tượng có lệnh truy nã khi các đối tượng này lẩn trốn tại Bình Dương và TPHCM.

Trước đó, ngày 13/7, tại quận Tân Bình (TP.HCM), tổ trinh sát do Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an phường 14, quận Tân Bình bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Thị Tuyết (SN 1983, trú phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Các đối tượng bị bắt giữ.

Cùng ngày, tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tổ trinh sát do Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Công an phường Dĩ An, TP Dĩ An tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng truy nã, gồm: Lê Văn Tùng (SN 2003, trú xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) và Hoàng Văn Khánh (SN 2001, trú xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn) theo Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Hiện đối tượng Tùng và Khánh đã bị tạm giam để điều tra.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm, ngay khi phát hiện thông tin về đối tượng bị truy nã, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ.

Đồng thời, Cơ quan Công an đề nghị thân nhân, gia đình của các đối tượng truy nã hiện đang lẩn trốn hãy vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo congan.com.vn