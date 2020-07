Vụ 21 người Trung Quốc ở Quảng Nam: Khởi tố vụ án đưa hối lộ, tạm giữ 2 đối tượng

Chiều 27/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan đến vụ đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị phát hiện khi lưu trú tại Quảng Nam.

Nhóm người Trung Quốc bỏ chạy tán loạn khi phát hiện lực lượng chức năng.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, ngày 25/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép" và “Đưa hối lộ" theo Điều 348 và Điều 364 Bộ luật Hình sự; đồng thời tạm giữ hình sự 2 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

2 người bị tạm giữ hình sự là Gao Liang Gu (SN 1978; ở Phúc Kiến, Trung Quốc) và Lương Thuỳ Dung (SN 1986, quê ở tỉnh Trà Vinh).

Như Infonet đã đưa tin, trước đó, khoảng 14h30 ngày 18/7, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người Trung Quốc đang lưu trú tại Biệt thự du lịch Thành Đạt (Villa Hà My Beachside), thuộc phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Trong quá trình làm việc, một số đối tượng người Trung Quốc không chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng, đồng thời bỏ trốn khỏi nơi lưu trú. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với Công an TP Hội An, Công an thị xã Điện Bàn tổ chức truy tìm và đưa vào cơ sở cách ly tập trung 21 đối tượng người Trung Quốc.

21 người này sau đó được đưa vào cách ly tập trung ở TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) và tất cả các mẫu xét nghiệm lần 1 đều âm tính với SARS-CoV-2.

Sơn Tùng