Thêm 2 xe siêu sang trùng biển số gặp nhau ở Hà Nội: Công an Hà Nội nói gì?

Được biết 2 chiếc xe cùng mang biển kiểm soát 30A-715.10, đều là dòng xe Porsche Macan, giá trị lớn. Khu vực 2 chiếc xe "chạm mặt" nằm trong khuôn viên khu đô thị Times City (Hà Nội).

2 chiếc xe ô tô Porsche trùng biển số "gặp nhau" trên đường nội bộ thuộc khu đô thị Times City. (Ảnh: mạng xã hội)

Trưa 19/4, trao đổi với PV Infonet, một cán bộ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xác nhận đã nắm được thông tin 2 chiếc xe trùng biển số nêu trên, Phòng đã cử cán bộ xác minh, làm rõ để xử lý.

Lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 4 – Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết: “Việc những chiếc xe đó lưu thông trong đường nội bộ khu dân cư thuộc thẩm quyền xử lý của Công an phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng”.

Tuy nhiên, khi phóng viên liên hệ với lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy để tìm hiểu vụ việc, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy cho biết: “Khu vực 2 chiếc xe gặp nhau và xảy ra tranh cãi không thuộc sự quản lý của phường Vĩnh Tuy mà thuộc quận Hoàng Mai”.

Tiếp tục liên hệ với một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, PV nhận được thông tin: "Đơn vị đang cử cán bộ đi xác minh vụ việc”.

Trước đó, hồi đầu tháng 3/2021, trên đường phố Hà Nội cùng xuất hiện 2 xe ô tô Mercedes Benz cùng mang biển kiểm soát 30E-488.16 tại một địa điểm. Công an phường Vạn Phúc (quận Hà Đông) đã đưa cả 2 xe về trụ sở để xác minh xe gắn biển số giả.

Hình ảnh 2 chiếc Mercedes E300 "song sinh" ở phố Vạn Phúc, quận Hà Đông.

Sự việc tưởng như chìm vào im lặng.

Sau khi xuất hiện 2 chiếc xe trùng biển số tại Times City sáng nay, PVInfonet đã liên hệ Công an quận Hà Đông hỏi về kết quả xử lý vụ 2 xe ô tô Mercedes Benz cùng mang biển kiểm soát 30E-488.16.

Trả lời Infonet, Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết: “Công an quận Hà Đông đã chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) tiếp tục điều tra, làm rõ chiếc xe vi phạm đeo biển số giả”.

Tiến Anh