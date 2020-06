2 vợ chồng tử vong trong căn nhà khóa trái cùng bản di chúc đau buồn

Khoảng 20h ngày 6/6, người dân phát hiện thi thể vợ chồng ông B.T.K. (45 tuổi) và vợ là bà V.T.H. (40 tuổi) trong căn nhà khóa trái cửa ở xóm Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Khu vực ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam)

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với Công an xã Tứ Quận, Công an huyện Yên Sơn và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương tới bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kết quả khám nghiệm cho thấy bà H. có dấu hiệu bị thương do tác động ngoại lực ở vùng sau gáy, trên thi thể ông K. không tìm thấy vết thương.

Sau đó, chính quyền địa phương nhận được một bản di chúc từ gia đình cung cấp. Trong di chúc ông K căn dặn về chuyện tiền bạc và chỉ nơi chôn cất sau khi mất.

Theo một vị lãnh đạo xã Tứ Quận, vợ chồng ông K. là người hiền lành, chịu khó làm ăn, không có mâu thuẫn với ai. Trong gia đình cũng hiếm khi xảy ra to tiếng. Vợ ông ông K. có 2 con gái, cháu lớn đang đi làm còn cháu nhỏ đang đi học. Tuy nhiên, do mắc bệnh trầm cảm và viêm gan nên ông K. thường mặc cảm với bản thân.

Cơ quan chức năng hiện đang điều tra, làm rõ vụ việc.

PV (tổng hợp)