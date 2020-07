2 phóng viên bị bắt giam vì cưỡng đoạt tài sản Phó Chủ tịch thị xã ở Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt giam 6 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản, trong đó có 2 phóng viên Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp (tầng 9, tòa nhà Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Chiều 20/7, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Họp báo về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2020.

Tại cuộc họp báo, nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi với lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa xung quanh vụ việc cưỡng đoạt tài sản đối với Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ việc cưỡng đoạt tài sản tại Tĩnh Gia. (Ảnh: ĐẶNG TRUNG)

Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết đến hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản.

Đáng chú ý, có 2 phóng viên bị bắt trong vụ cưỡng đoạt tài sản tại huyện Tĩnh Gia được Đại tá Trần Phú Hà cung cấp là Phạm Văn Ân (32 tuổi, ngụ xã Long Anh, TP Thanh Hóa) và Lê Doãn Tài (36 tuổi, ngụ đường Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa).

Cũng theo Đại tá Hà, cả hai phóng viên trên bị bắt vào ngày 7/7 và đều là phóng viên của Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp (địa chỉ tầng 9, tòa nhà Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

"Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm rõ", Đại tá Hà cho biết thêm.

Ngoài ra, 4 bị can khác liên quan trong vụ việc cũng bị bắt giam gồm: Lê Xuân Hoàng (42 tuổi), Lê Trần Tiến Đạt (32 tuổi), Lê Trần Sính (46 tuổi, đều ngụ ở xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá) và Nguyễn Quốc Hưng (41 tuổi, ngụ phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Trước đó, có một nhóm người vào trụ sở UBND thị xã Nghi Sơn (trước đó là huyện Tĩnh Gia) để gặp ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch thị xã. Tại đây, nhóm người đã trao đổi công việc và có ghi lại cảnh giao dịch với số tiền hàng tỉ đồng.

Sau đó những clip này xuất hiện trên mạng xã hội với nội dung tố cáo ông Hồ Đình Tùng nhận hối lộ. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra làm rõ sự việc.

Bước đầu ông Hồ Đình Tùng có báo cáo gửi Công an tỉnh Thanh Hóa, Ban Nội chính tỉnh Thanh Hóa và Sở TT&TT tỉnh với nội dung tố cáo bị một nhóm người gài bẫy, quay clip để tống tiền (5 tỉ đồng).

Nhóm người này đe dọa nếu ông không đưa 5 tỉ đồng theo hướng dẫn thì sẽ tung clip ông nhận hối lộ lên mạng xã hội.

Theo plo.vn