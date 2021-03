2 người thương vong trước cổng Ủy ban huyện: Cả 2 sống lang thang, bị bạn cùng hội tấn công lúc ngủ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông xác định, cả nạn nhân và đối tượng giết người trước cổng Ủy ban nhân dân huyện Cư Jút đều sống lang thang và “cùng hội cùng thuyền”.

Chiều nay (24/3) Công an tỉnh Đắk Nông cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Công (SN 1987, trú tại xã Đắk Wil, huyện Cư Jút) để điều tra, làm rõ về hành vi “giết người” trong vụ việc xô xát làm 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng xảy ra trước cổng UBND huyện đêm 21/3.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó vào khoảng 23h ngày 21/3/2021, Công cùng với Y Hai Niê (SN 1969, trú tại huyện Cư Jút); Phạm Ngọc Sơn (SN 1975, trú tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Đinh) và Nguyễn Minh Tiên (SN 1977, trú tại huyện Krông Na, tỉnh Đắk Lắk) đến một quán cháo tại khu vực ngã tư Đắk Mâm, thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút ăn tối và uống rượu.

Đến khoảng 2h sáng ngày 22/3, giữa Sơn và Tiên xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Lúc này chủ quán đã đuổi 4 người ra khỏi quán. Các đối tượng tiếp tục đi bộ về hướng trung tâm thương mại huyện Cư Jút. Trên đường đi, Tiên và Công cãi nhau, Tiên ôm cổ, vật Công nằm xuống thì Sơn và Hai can ngăn rồi cả 4 đối tượng đến khu vực vỉa hè trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua Tổ dân phố 6, thị trấn Ea T’ling ngủ.

Đến khoảng 3h15’ sáng cùng ngày, Nguyễn Văn Công dùng tay, chân, dép và dây điện đánh Tiên và Hai.

Thấy vậy, Sơn dậy can ngăn nhưng không được nên nằm ngủ tiếp. Sau đó, Công tiếp tục cầm đầu của Tiên và Hai đập xuống nên vỉa hè khiến Y Hai tử vong, Tiên bị thương nặng và được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Cư Jút đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự và Công an thị trấn Ea T’ling nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra, làm rõ vụ việc.

Sau 2 ngày điều tra, Công an đã tạm giữ hình sự đối với Công về hành vi giết người và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, cả 4 người này là bạn của nhau và thường sống lang thang ăn ngủ ngoài đường.

Hải Dương