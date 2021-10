Đi câu cá, 2 người mất tích trong lòng hồ thủy điện

Sau khi câu cá, ăn uống tại khu vực lòng hồ thủy điện Plei Krông, nhóm thanh niên chèo thuyền vào bờ nhưng do bỏ quên điện thoại nên quay lại tìm. Khi cách bờ 30m thì thuyền bị lật, 2 người hiện vẫn đang mất tích...

Chiều 8/10, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum vẫn đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích tại khu vực lòng hồ thủy điện Plei Krông (xã Hà Mòn, huyện Đak Hà, tỉnh Kon Tum).

Trước đó, vào trưa ngày 7/10, một nhóm thanh niên gồm 7 người chèo thuyền ra khu vực lòng hồ thủy điện Plei Krông tổ chức câu cá, ăn uống. Đến cuối giờ chiều, 4 người trong nhóm về trước, 3 người khác quay lại tìm điện thoại bỏ quên ở nơi câu cá, ăn uống trước đó.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 2 người mất tích tại lòng hồ thủy điện Plei Krông.

Khi 3 người này chèo thuyền ra cách bờ khoảng 30m thì thuyền bị lật, 1 người bơi được vào bờ, 2 người còn lại bị mất tích là anh N.V.K (SN 1994, trú TP Kon Tum) và chị Đ.T.K.O (SN 1992, trú thị trấn Đak Hà, huyện Đak Hà).

Ngay sau khi nhận được tin báo vụ việc, lực lượng Công an huyện Đak Hà đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Kon Tum tổ chức tìm kiếm người bị nạn. Đến 22h cùng ngày, lực lượng chức năng buộc phải dừng hoạt động tìm kiếm do mực nước sâu, thời tiết mưa lớn nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 2 người mất tích.

