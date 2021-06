Làm rõ danh tính thi thể 2 người đàn ông nổi trên sông ở Nghệ An

Cơ quan chức năng ở Nghệ An đang tiến hành làm rõ danh tính thi thể 2 nạn nhân được người dân phát hiện nổi trên sông.

Khoảng hơn 7h sáng nay (01/6), Trung tâm Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có một thi thể trôi trên sông Lam, đoạn qua địa phận thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), cách cầu Bến Thủy 1 khoảng 2 km.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân trên sông Lam vào bờ.

Nạn nhân được xác định là nam giới, mặc áo phông trắng, quần bò xanh. Trong người có ví và giấy tờ tùy thân mang tên N.L.P (SN 1999, thường trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An).

Cũng trong buổi sáng ngày 1/6, khi đi trên tuyến đường dọc bờ sông Đào, đoạn qua địa bàn xã Thọ Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), nhiều người dân tá hỏa khi phát hiện thi thể một người đàn ông trôi nổi trên sông.

Thi thể người đàn ông nổi trên sông Đào, đoạn qua địa bàn huyện Yên Thành, Nghệ An.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời phối hợp với người dân đưa nạn nhân lên bờ.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ danh tính các nạn nhân để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Bảo Trâm