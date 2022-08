2 đối tượng cuối cùng trong băng cướp nhí ở Hà Đông đã bị bắt

Ngày 11/8, Công an quận quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã bắt được 2 đối tượng cuối cùng trong băng cướp nhí ở Hà Đông, gây phân nộ trong dưa luận vừa qua.

Theo cơ quan công an, đối tượng Bùi Quang Vinh (SN 2007, ở huyện Thái Thuỵ, Thái Bình) đã tới cơ quan công an đầu thú. Còn đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 2007 ở Hà Giang) đã bị các lực lượng Công an TP Hà Nội bắt giữ khi đang lẩn trốn ở quê nhà. Đây là 2 đối tượng còn lại trong nhóm cướp nhí gồm 7 tên gây ra nhiều vụ việc rúng động ở Hà Nội.

Nhóm cướp nhí chém người cướp tài sản tại Hà Đông đã bị bắt.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 7/8, tại khu vực cầu Cong, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông (Hà Nội) một nhóm gồm 7 đối tượng ở độ tuổi khoảng 15 - 19 tuổi đã tổ chức dùng dao, gây thương tích cướp tài sản anh N.Đ.H (SN 2001, quê quán Ý Yên, Nam Định) và anh T.M.D (SN 2006, quê quán Đồng Văn, Hà Giang).

Bằng các hình ảnh trích xuất từ camera an ninh quanh khu vực, Công an xác định được 1 đối tượng mặc áo phông cộc tay cổ tròn tối màu, quần đùi (dạng quần thể thao tối màu; 1 đối tượng nhuộm tóc màu xanh than, 1 đối tượng nhuộm tóc màu vàng, 1 đối tượng xăm hình mỏ neo ở sau gáy…

Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng dựng lên chân dung nhóm cướp trên. Xác định đây là nhóm cướp rất manh động, thường lang thang đi bộ và mang theo hung khí là dao đe dọa đâm gây thương tích người đi bộ và thực hiện việc cướp tài sản, Công an quận Hà Đông đã lên danh sách chân dung cả nhóm. Quá trình truy bắt gặp nhiều khó khăn khi các đối tượng là thành phần lang thang, sống không cố định ỏ một nơi.

Nhóm đối tượng cướp tài sản và tang vật các vụ án.

Ngày 10/8, Công an quận Hà Đông và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã làm rõ, bắt 5 đối tượng gây án là: Lê Đức Quyền (SN 2006, ở huyện Quảng Yên, Quảng Ninh), Lương Tiến Hòa (SN 2007, ở Hà Giang); Bùi Văn Nam (SN 2004 ở Hòa Bình), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996, ở huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) và Hà Tiến Hùng (SN 2006, ở huyện Tân Sơn, Phú Thọ).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do không có tiền ăn tiêu nên cả nhóm đã rủ nhau đi cướp. Quyền chuẩn bị dao bấm, Hòa cũng chuẩn bị 1 con dao gấp. Khoảng 13h ngày 7/8, nhóm Quyền, Hòa, Nam, Tuấn, Hùng đi bộ lang thang ở khu vực Vạn Phúc, Hà Đông. Đến khu vực cầu Cong, nhóm này gặp các anh N.Đ.H và T.M.D đang đi bộ. Lấy lý do là anh D. nhìn đểu, cả bọn lôi 2 bị hại vào cầu Cong để lục soát.

Đối tượng Quyền dùng dao bấm đâm trúng bắp đùi chân phả khiến anh D. hoảng sợ buộc phải đưa chiếc điện thoại iPhone, còn anh H. phải đưa điện thoại Samsung J8. Trước khi bỏ đi, các đối tượng bắt 2 bị hại đọc mật khẩu của điện thoại, sau đó mang bán chiếc Samsung J8 được 1,1 triệu đồng, còn giữ lại điện thoại iPhone.

Quá trình bắt giữ các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ được 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung J5 màu trắng. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã cướp chiếc điện thoại này của một nam thanh niên ở khu vực cầu Long Biên vào khoảng rạng sáng ngày 8/8.

Hiện Công an quận Hà Đông đang củng cố hồ sơ ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng trên về hành vi cướp tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Sông Yên