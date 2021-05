Cần Thơ: Phạt 18 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Ngày 3/5, ba phường trung tâm của quận Ninh Kiều là Tân An, Cái Khế và An Hòa đã ra quân xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ghi nhận trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt 18 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Cạnh đó, không ít người còn lơ là, không đeo khẩu trang nơi công cộng, đến khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện mới đeo.

Cơ quan chức năng phường Tân An kiểm tra tại hai chợ trên địa bàn, lập biên bản sáu trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. (Ảnh: TN)

Theo ông Trần Nguyễn Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường Tân An (quận Ninh Kiều), trong sáng 3/5 qua kiểm tra tại chợ Tân An và chợ An Lạc, đoàn đã phát hiện và lập biên bản vi phạm đối với sáu người không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Còn tại phường An Hòa (quận Ninh Kiều), đoàn công tác của phường đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản 10 người không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Những người vi phạm bị lập biên bản về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan Y tế. Theo đó, mức phạt cho hành vi này từ 1-3 triệu đồng.

Vẫn còn nhiều người lơ là, không đeo khẩu trang nơi công cộng. (Ảnh: TN)

Trước đó, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ký ban hành công văn đề nghị tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Giao Chủ tịch UBND các địa phương xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chủ tịch UBND TP các đơn vị, địa phương siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe, bến đò, bến phà, các địa điểm tập trung đông người…

Cạnh đó, tiếp tục thực hiện tầm soát chủ động, xét nghiệm trên diện rộng đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp cấp và các trường hợp khác có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

