1 người mất tích ở Phú Yên sau bão số 12

16h ngày 10/11, ông Hồ Ngọc Bưng (35 tuổi), trú tại thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa đi kiểm tra nước lũ về trên sông Ba đoạn kè Phú Lộc trượt chân ngã xuống sông, bị nước cuốn trôi. Hiện chính quyền xã và gia đình đang tổ chức tìm kiếm.

Mưa lũ làm một số vị trí mặt đường trên các quốc lộ sụt lún, mất an toàn giao thông. Riêng Quốc lộ 19C đoạn qua xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân nước ngập gần 1 mét, ách tắc giao thông. Các tuyến tỉnh lộ ĐT.641, ĐT.642, ĐT.643, ĐT.650 ngập từ 0,3-1,0m không thể đi lại.

Mưa lớn làm đất đá sạt lở xuống đường sắt tại Km1217+500 thuộc xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa. Đơn vị quản lý đường sắt đã tổ chức khắc phục thông tuyến. Hiện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên đang tổ chức khơi thông hệ thống thoát nước, phối hợp với các địa phương ứng trực, rào chắn, cắm biển báo hiệu cấm các phương tiện qua lại tại các vị trí bị ngập lụt không đảm bảo lưu thông. Bão đã làm gãy đổ nhiều cột điện, khiến 68 xã bị mất điện. Ngành điện đang huy động lực lượng tập trung, khắc phục.

Sau khi bão qua, lượng mưa trên địa bàn tỉnh có giảm, tuy nhiên, mực nước trên các sông vẫn tăng, khiến cho nhiều khu vực trên địa bàn tiếp tục bị chia cắt. Hiện 50 hồ chứa, hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh đồng loạt xả lũ. Thủy điện Sông Ba Hạ xả nước về hạ du với tổng lưu lượng 2.500m3/s; Thủy điện Sông Hinh 2.500m3/s; Thủy điện Krông HNăng: xả hơn 1.500 m3/s; Thủy điện La Hiêng xả nước về hạ du hơn 1.400m3/s.

Theo vov.vn

Từ hôm nay đến ngày 12/11, các tỉnh/thành Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi sẽ có mưa to đến rất to. Ở Bắc Bộ, không khí lạnh tăng cường, đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi Tây Bắc có nơi dưới 12 độ C.