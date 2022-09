1 người tử vong, 4 người hôn mê do ngạt khí độc dưới hầm tàu cá

1 ngư dân tử vong, 4 người khác đang được cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu do ngạt khí sau khi xuống hầm tàu cá để thu dọn vệ sinh chuẩn bị cho một chuyến vươn khơi đánh bắt hải sản mới.

Nguồn tin từ UBND huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) tối 12/9 xác nhận, một vụ ngạt khí xảy ra trên tàu cá khiến 1 ngư dân tử vong, 4 người còn lại đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Trước đó vào khoảng 8h30’ sáng cùng ngày, ông Nguyễn Dân (SN 1971, trú ở thôn Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải) – chủ nhân tàu cá NT-91369 TS điều động một nhóm ngư dân xuống khoang hầm tàu đang neo đậu tại cảng cá Mỹ Tân, xã Thanh Hải để thu dọn vệ sinh nơi chứa cá, chuẩn bị cho một chuyến vươn khơi đánh bắt hải sản mới.

Người thân chăm o hậu sự cho nạn nhân tử vong. (Ảnh: CTV)

5 ngư dân gồm Võ Minh Toản (SN 2002), Nguyễn Nhân (SN 2000), Lê Thành Lanh (SN 2002), Nguyễn Văn Quang (SN 1981) và Đào Duy Luân (SN 2000, cùng trú ở xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải).

Khi vừa xuống hầm tàu cá được vài phút thì nhóm ngư dân có triệu chứng bất ổn sức khỏe do ngạt khí, nhưng do mệt lả vì thiếu oxy, trong khi lối đi lên sàn tàu cao, nên 5 ngư dân lâm vào tình trạng bất tỉnh. Một số ngư dân ở trên sàn tàu phát hiện đã tìm cách đưa 5 nạn nhân rời khỏi hầm tàu rồi chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận để cấp cứu. Tuy nhiên một người trong số họ là ngư dân Đào Duy Luân đã tử vong, 4 người còn lại vẫn đang được cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy do thiếu oxy não.

Trong chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Hải đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân Đào Duy Luân, đồng thời thu thập mẫu khí, mẫu nước bên dưới hầm tàu cá NT-91369 TS để trưng cầu giám định.

Được biết tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, bên trong hầm tàu cá có hơn 100kg cá đang bị phân hủy cùng mực nước khoảng 15cm với nhiều khí độc, trong khi nắp hầm tàu đậy kín trước đó nhiều ngày.

Chiều 12/9, UBND huyện Ninh Hải đã đến viếng thăm, chia sẻ, động viên gia đình nạn nhân.

