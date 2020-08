Quận Hoàn Kiếm thu hồi nhiều vũ khí nóng, súng đạn tự chế

Ngày 21/8, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Điểm thu hồi vũ khí của cơ quan chức năng.

Theo cơ quan công an, đây là đợt 2 trong năm 2020 Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Quận đội Hoàn Kiếm thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Ngay ngày đầu triển khai, rất nhiều người dân đã đến giao nộp dao, kiếm, súng, đạn các loại tại số 2 Cổ Tân, phường Tràng Tiền.

Qua kiểm đếm ban đầu, có hơn hàng chục loại vũ khí thô sơ, vũ khí nóng và pháo nổ đã được giao nộp ngay buổi đầu triển khai. Trong đó có 2 súng tự chế, 37 viên đạn, 4 viên đạn ghém; nhiều dao, kiếm và công cụ hỗ trợ…

Các loại vũ khí nóng được thu hồi tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trung tá Phạm Văn Hiền, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an quận Hoàn Kiếm) cho biết, sau khi được vận động tuyên truyền, người dân đã tự giác đến nộp nhiều vũ khí nguy hiểm. Đến nay đã thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn trôi nổi ngoài xã hội, trong đó có nhiều vũ khí có tính sát thương cao không để các đối tượng sử dụng gây án.

Trước đó, trong đợt 1, ông Hoàng Linh, nguyên Bí thư Đảng uỷ quận Hoàn Kiếm còn tự giác nộp lại súng và Giấy phép mang súng quân dụng K59 được cấp từ năm 1978.

Tiến Anh