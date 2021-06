Nghệ An: Nhóm thanh niên bay, lắc thâu đêm giữa mùa dịch

icon

Dự báo, trong 2 ngày 7-8/6, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đà Nẵng đến Bình Thuận vẫn có nắng nóng gay gắt.