Nắng nóng đến 40 độ C trong 5 ngày tới, năm 2020 có thể sẽ nóng nhất lịch sử

Ảnh minh họa. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày 5/5 ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, riêng phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 38 độ; ngày 6/5, có nắng nóng đến nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, riêng phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 35-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ. Dự báo từ ngày 07-10/5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-45%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ. Từ 5-10/5, nắng nóng xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ ở Nam Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Theo bản tin nhận định xu thế khí tượng thủy văn, dự báo nhiệt độ trung bình từ tháng 5-10/2020 trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5-1 độ C; riêng tháng 5/2020 tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng cao hơn từ 1-2 độ C so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Về tình hình nắng nóng trên thế giới, theo thông tin trên báo Dân sinh, từ đầu năm đến nay, các kỷ lục nóng liên tục bị phá vỡ ở Nam Cực, Greenland... khiến giới khoa học rất ngạc nhiên vì năm nay thậm chí không phải là năm El Nino như năm 2016.

Theo báo The Guardian, Cơ quan Khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) nhận định khả năng năm 2020 nóng nhất lịch sử khí tượng lên đến 75%, nếu không thì 99,9% sẽ nằm trong tốp 5 các năm nóng nhất. Một tính toán khác của Giám đốc Viện Goddard (chuyên nghiên cứu không gian của NASA) đặt khả năng năm 2020 nóng nhất ở mức 60%. Văn phòng Khí tượng Vương quốc Anh thì thận trọng hơn, ước chừng khả năng là 50%. Tuy nhiên, họ nhận xét năm 2020 sẽ tiếp nối chuỗi các năm nóng nhất kéo dài từ năm 2015 - cũng là giai đoạn nóng nhất lịch sử.

Trong năm 2020, thế giới cũng chứng kiến thời tiết thất thường xảy ra nhiều hơn trước đây. Trong quý I/2020, nền nhiệt ở khu vực Đông Âu và châu Á cao hơn trung bình đến 3 độ C. Miền Tây Australia đã trải qua những ngày nóng và cháy rừng kinh hoàng...

Trước đó, theo các nhà khoa học của NOAA, tháng 1/2020 là tháng 1 nóng nhất trong suốt 141 năm ghi nhận nhiệt độ trên toàn cầu. Nhiệt độ bề mặt đất liền và đại dương toàn cầu trong tháng 1 đã tăng 1,14 độ C so với nhiệt độ trung bình của tháng 1 trong thế kỷ 20, vượt qua mức nhiệt kỷ lục trước đó được ghi nhận vào tháng 1/2016. NOAA nhấn mạnh đây cũng là mức tăng nhiệt độ lớn nhất mà không chịu tác động của hiện tượng El Nino tại Thái Bình Dương. Phần lớn nước Nga, nhiều khu vực của vùng Bắc Âu và miền Đông Canada đã ghi nhận mức nhiệt cao hơn 9 độ C so với mức nhiệt trung bình hoặc thậm chí cao hơn thế.

Các nhà khoa học cho rằng việc tháng 1/2020 là tháng 1 nóng nhất trong lịch sử mà không chịu tác động của El Nino là bằng chứng rõ ràng về sự ấm lên toàn cầu. Lượng băng tại Bắc Cực trong tháng 1/2020 chỉ tăng thêm 5,3%, thấp hơn so với mức trung bình của giai đoạn năm 1981-2010, bằng tháng 1/2014, cũng là mức thấp thứ 8 của các tháng 1 trong suốt 42 năm thống kê. Trong khi đó, độ bao phủ của băng tại biển Nam Cực trong tháng 1 năm nay thấp hơn 9,8% so với mức trung bình, bằng với tháng 1/2011 cũng là tháng thấp thứ 10 trong lịch sử.

PV (tổng hợp)