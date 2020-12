Mang 10 lít xăng đốt nhà hàng xóm: Cần khởi tố tội giết người mới đủ sức răn đe

Ngày 24/12, Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Chí Tuấn (31 tuổi, trú tại xã Đông Tảo) về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Nhà nạn nhân bị đốt (ảnh cắt từ clip).

Theo cơ quan công an, trong quán trình điều tra, sàng lọc tội phạm, cơ quan công an gặp khá nhiều khó khăn do đối tượng gây án ăn mặc kín, không hở mặt. Nhưng nhờ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, đơn vị đã nhanh chóng xác minh và bắt giữ đối tượng Tuấn.

Trước đó, vào khoảng 0h30 ngày 17/12, có 1 người đi đường đi qua cửa hàng sửa chữa nhà anh Nguyễn Như Hậu (25 tuổi, trú tại xã Đông Tảo) thì phát hiện nhà anh Hậu bị cháy nên đã hô hoán.

Nghe thấy tiếng tri hô, vợ anh Hậu là chị Vũ Thị Hồng (24 tuổi, trú tại xã Đông Tảo) chạy thoát ra bằng cửa phụ. Vụ cháy khiến cho nhiều tài sản trong cửa hàng nhà anh Hậu bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Khoái Châu đã phối hợp với VKSND huyện lấy lời khai nhân chứng, rà soát camera. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác minh đối tượng nghi vấn là Lưu Chí Tuấn.

Ngay sau đó, Công an huyện Khoái Châu đã triệu tập Lưu Chí Tuấn. Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn, buôn bán đồ điện gia dụng nên đã nảy sinh ý định mang xăng đốt cửa hàng sửa chữa của anh Hậu.

Tuấn mang xăng đốt cửa hàng của hàng xóm (Ảnh cắt từ clip)

Để làm được điều này, vào khoảng 21h ngày 16/12, Tuấn lái xe máy mang theo can xăng 10 lít đến cửa hàng nhà anh Hậu, đổ hết 10 lít xăng vào cửa nhà anh Hậu rồi lấy gậy cuốn vải đốt khiến lửa bùng cháy toàn bộ cửa hàng. Sau khi gây án, Tuấn vứt gậy châm lửa rồi về nhà đi ngủ.

Ngày 20/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu đã ra quyết định cho định giá tài sản hư hỏng nhà anh Hậu và tiếp tục làm rõ sự việc.

Trao đổi với PV, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định hành vi của đối tượng là rất tàn ác, thể hiện sự côn đồ hung hãn. Chỉ vì mâu thuẫn làm ăn và do thù tức, nghi phạm đã lên kế hoạch, chuẩn bị công cụ, dụng cụ phạm tội, lựa chọn thời thời điểm ban đêm khi biết trong nhà có nhiều người đang ngủ đã phóng hỏa.

Nếu cửa hàng liền mạch với diện tích căn phòng mà gia đình ngủ thì điều đó phản ánh ý thức chủ quan của nghi phạm không những cố ý hủy hoại tài sản mà còn thể hiện mong muốn tước đoạt tính mạng các thành viên trong gia đình.

Pháp luật buộc nghi phạm phải nhận thức xăng là loại chất dẫn cháy rất nguy hiểm, bắt lửa mạnh, tốc độ lan rất nhanh và gây nguy hiểm đến tính mạng con người khi đổ xăng đốt nhà”.

Ngoài ra, nam luật sư cũng phân tích: “Trong vụ án này, mặc dù hậu quả chết người chưa xảy ra do người dân phát hiện hô hoán nên các thành viên trong gia đình chạy thoát bằng cửa sau thì nghi phạm vẫn phải chịu trách nhiệm về tội giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt được quy định tại Điều 15 Bộ luật hình sự “Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt”.

“Xét hành vi của nghi phạm trong cùng một thời điểm đã xâm phạm đến 2 khách thể Bộ luật hình sự điều chỉnh đó là tính mạng con người và quyền sở hữu về tài sản đã cấu thành tội Giết người và tội hủy hoại tài sản.

Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm l, Khoản 1 Điều 123 và Điều 178 Bộ luật hình sự. Kết quả định giá thiệt hại về tài sản là căn cứ để xử lý tương ứng nghi phạm theo quy định tại Điều 178 Bộ luật hình sự.

Trong những năm gần đây, đã xảy ra nhiều vụ phóng hỏa đốt nhà do mâu thuẫn thù tức nhau trong cuộc sống đã gây ra những hậu qủa hết sức nặng nề và thương tâm, không những làm thiệt hại về tài sản mà còn gây tử vong hoặc thương tích do bỏng với di chứng mang theo suốt cuộc đời.

Do đó, cần thiết phải xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm không những nhằm trừng trị mà còn để răn đe, phòng ngừa những đối tượng đã và đang có ý định phạm tội”, luât sư bày tỏa quan điểm.

Tiến Dũng