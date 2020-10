Lửa ấm tình người, dân vùng lũ rủ nhau cứu trợ đồng bào ngập lũ

icon

Mưa lớn kéo dài khiến một số xã ở huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) xuất hiện nhiều điểm sạt lở núi. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.