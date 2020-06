Nhiều camera an ninh cũ mèm cũng bị vặt trộm, công an chưa bắt được kẻ gian

Việc lắp camera an ninh đang ngày càng phổ biến ở cả thành phố và nông thôn. Những kẻ trộm cắp cũng đã nhận ra camera an ninh cũng là một mặt hàng có giá trị và có thể trộm dễ hơn nhiều so với các thiết bị, đồ dùng khác trong nhà. Bên cạnh đó, việc phá thiết bị này còn tạo điều kiện cho kẻ gian dễ bề thực hiện các hành vi phạm tội mà không sợ bị lọt hình ảnh vào "mắt thần".

Theo tìm hiểu của PV, tại Hà Nội, một chiếc camera bị trộm bán ra "chợ trời" hoặc cho chính các cửa hàng lắp camera có mức giá từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng tùy từng hãng và mức độ hư hại. Đa số các camera bị trộm là camera thân trụ được lắp ở ngoài trời, kẻ trộm dễ dàng ra tay hơn.

Nhiều nhà dân phải "cất" camera an ninh trong nhà.

Anh Nguyễn Văn Long (40 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Do gần đây nhiều gia đình bị kẻ gian vặt trộm camera nên tôi phải cố định camera giám sát nhà mình thật chặt bằng vít lớn, không thể tháo dễ dàng được. Tôi nghĩ kẻ gian vặt trộm camera như vậy không phải để bán lấy tiền đâu, mục đích chính là để thuận tiện cho việc trộm cắp tài sản của người khác, tránh hình ảnh của chúng bị lọt vào "mắt thần" của camera an ninh”.

Chị Bùi Thu Thủy (ở nhà cạnh anh Long) cũng cùng quan điểm: "Tôi lắp camera phải đặt ở tường nhà có mái che bảo vệ để trộm không để ý. Đây cũng là nơi khó bị vặt trộm. Không đề phòng là kẻ gian vặt trộm mất ngay. Tôi cho rằng những kẻ đi vặt trộm camera an ninh như vậy chỉ để trộm cắp tài sản khác trong nhà của xung quanh hoặc chính ngôi nhà có lắp camera thôi".

Camera an ninh phải treo ở nơi kính đáo, có mắt nhìn ra ngoài.

Nói về tình trạng này, ông Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Trước đây có một số người dân trên địa bàn phường trình báo có hiện tượng kẻ gian vặt trộm camera an ninh nhưng thời gần đây không thấy ai báo nữa. Do không có hình ảnh ghi lại nên công tác điều tra, xử lý gặp nhiều khó khăn, chúng tôi chưa bắt được đối tượng nào. Những chiếc camera bị vặt trộm khá cũ và dùng rất lâu rồi, bán ra thị trường thì cũng không được bao nhiêu tiền nhưng vẫn bị mất trộm. Hiện chưa tìm được lý do kẻ gian "vặt" camera an ninh của nhà dân”.

Sông Yên