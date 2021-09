Lô thuốc 200.000 lọ Remdesivir đặc trị Covid -19 về Việt Nam được phân bổ thế nào?

Hiện tại, lô thuốc này đã được Ecopark chuyển tới các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.

Được biết, 200.000 lọ thuốc Remdesivir, được sử dụng điều trị các bệnh nhân Covid -19 có triệu chứng nặng được sản xuất bởi hãng dược Mylan.

Từ đầu tháng 9, lô thuốc ngay lập tức được Tập đoàn Ecopark chuyển đến các địa phương chịu ảnh hưởng nặng của dịch Covid -19 như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Long An, Đồng Nai, Khánh Hoà, Bà Rịa – Vũng Tàu, Nghệ An, Lâm Đồng…

Giữa tuần này, lô thuốc lớn nhất đã được trao tận tay Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh. Lượng thuốc này giúp điều trị hàng nghìn bệnh nhân có triệu chứng nặng; Hiện tại, số ca nhiễm của TP. Hồ Chí Minh cán mốc 300.000 ca nhiễm;

30.000 lọ thuốc khác cũng đã được Ecopark trao tận tay Đồng Nai, Long An, và Khánh Hoà. Mỗi địa phương nhận 10.000 lọ thuốc. Tính tới thời điểm hiện tại, số ca nhiễm tại Đồng Nai cán mốc hơn 38.000 ; Long An cán mốc gần 30.000, Khánh Hoà gần 8.000 ca nhiễm. (Ảnh: Đại diện Sở Y tế Long An nhận thuốc từ Ecopark.)

Tại khu vực Phía Bắc, Sở Y tế Hà Nội đã nhận được 10.000 lọ thuốc do Ecopark trao tặng

Số thuốc còn lại, với 40.000 lọ đã được trao tận tay các tỉnh Bình Dương, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Phú Yên và Nghệ An.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng nhận thuốc tài trợ từ Ecopark

Đại diển Sở Y tế Phú Yên nhận thuốc từ đại diện Tập đoàn Ecopark

Chủ tịch và Bí thư Thành phố Đà Nẵng nhận thuốc do Ecopark trao tặng

Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Mặt trận tổ quốc tỉnh Đồng Nai tại buổi lễ trao tặng thuốc Remdesivir của Công ty DB - Tập đoàn Ecopark

Trong vài ngày tới, lô thuốc 100.000 lọ Remdesivir tiếp theo sẽ về tới Việt Nam. Tập đoàn Ecopark tiếp tục trao tặng tới các địa phương đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Được biết, Remdesivir là thuốc kháng virus được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt điều trị cho bệnh nhân Covid -19 từ 22/10/2020.

Với khả năng rút ngắn thời gian chữa trị và đẩy nhanh phục hồi ở bệnh nhân diễn tiến nặng, Remdesivir đã được 100 quốc gia như Mỹ, EU, Úc, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ... đưa vào phác đồ điều trị.

Thuốc được bảo quản tại kho ở Hà Nội

Để được FDA phê duyệt, Remdesivir đã phải vượt qua 3 giai đoạn thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng trên 2043 bệnh nhân nhập viện do Covid -19 từ triệu chứng nhẹ đến nặng. Các thử nghiệm được thực hiện tại 226 địa điểm ở 17 quốc gia. Trong đó có một cuộc thử nghiệm được thực hiện bởi Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia (Mỹ).

Lô thuốc điều trị Covid-19 do Ecopark tài trợ đã về Việt Nam

Khi được tiêm vào tĩnh mạch trong 10 ngày liên tiếp, Remdesivir giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi của các bệnh nhân Covid -19. Remdesivir cũng cải thiện tỷ lệ tử vong ở những người được bổ sung oxy (4% khi dùng Remdesivir so với 13% với giả dược vào ngày thứ 29 của quá trình điều trị).

Nghiên cứu cũng cho thấy điều trị bằng thuốc Remdesivir có thể ngăn bệnh nhân tiến triển thành bệnh hô hấp nặng hơn. Những người được điều trị bằng Remdesivir ít cần hỗ trợ hô hấp hơn. Nghiên cứu trên tạp chí JAMA Network Open dựa vào số liệu hơn 1.000 bệnh nhân Covid-19 tại Mỹ, được điều trị bằng Remdesivir cho thấy thời gian hồi phục trung bình là 10 ngày.

