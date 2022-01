Đường hoa Home Hanoi Xuan 2022 với chủ đề “Hành trình vàng son Tết Việt” sẽ diễn ra từ ngày 22/01 - 06/02/2022 tại Splendora, Bắc An Khánh, Hà Nội.

Đây là năm thứ 2 đường hoa mở cửa để đón du khách, cư dân thủ đô trải nghiệm không gian Tết Việt và tham gia nhiều hoạt động văn hóa giải trí, đặc biệt năm nay còn có ý nghĩa góp phần gửi gắm thông điệp về một Hà Nội sáng tạo thuộc mạng lưới của UNESCO.

Lễ hội đường hoa xuân Hà Nội – Hành trình vàng son Tết Việt

Bên cạnh ý nghĩa quảng bá nét đẹp Tết cổ truyền Việt Nam, đường hoa Home Hanoi Xuan là một trong những hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố sáng tạo theo đề án xây dựng “Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo” của UNESCO. Chương trình có sự tham gia đồng hành của Bộ Ngoại giao, được định hướng trở thành hoạt động thường niên dịp Tết, với mục đích xây dựng đề án hình thành những không gian văn hóa sáng tạo, mở rộng tuyến phố đi bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đường hoa mang chủ đề Hành trình vàng son Tết Việt sẽ đưa du khách đi qua nhiều cung bậc cảm xúc tại mỗi chặng hành trình

Đường hoa Home Hanoi Xuan 2022 sẽ tái hiện hình ảnh những cánh đồng hoa đa sắc, cùng một chuyến tàu đang chuyển động đưa du khách bước vào hành trình thưởng lãm không gian xuân và trải nghiệm bản sắc văn hóa sáng tạo của Hà Nội. Bên cạnh đó, Home Hanoi Xuan 2022 còn có phố đi bộ Pont de Long Bien - nơi giao thoa giữa truyền thống & hiện đại - với quần thể 24 vòm cầu cạn, biểu trưng cho khung cảnh của Khu phố nghệ thuật ở Paris và 15 gian nhà cổ trưng bày làng nghề văn hoá đặc trưng của vùng đất kinh kỳ.

Ngoài ra, trong chương trình sự kiện còn có hoạt động biểu diễn nghệ thuật lấy cảm hứng từ các giá trị di sản truyền thống, bản địa trong đời sống đương đại và công nghệ như: Trình diễn nghệ thuật dân gian, tái hiện làng nghề truyền thống, trò chơi dân gian, triển lãm hội họa "Huyền thoại Cầu Long Biên”, triển lãm "Cổ đại- Đương đại cuộc hội thoại Điêu khắc Việt”, triển lãm các tác phẩm cuộc thi vẽ minh họa “Hà nội là” do Unesco và đối tác tổ chức, tương tác công nghệ AR,… đem lại những hành trình khám phá mới mẻ dành cho du khách.

Phố đi bộ Pont de Long Bien tái hiện khung cảnh Hà Nội thế kỷ 19, tạo thành nơi trải nghiệm không khí chợ Tết xưa và nay

Home Hanoi Xuan 2022 tiếp tục hướng tới mục tiêu góp phần cùng Hà Nội xây dựng một thủ đô của tương lai nhưng vẫn lưu giữ được những giá trị lịch sử. Và để tô đậm những nét văn hoá Hà Thành, Home Hanoi Xuan sẽ là sự kiện thường niên mang ý nghĩa như một “mảnh ghép” kết nối văn hoá và lịch sử của thủ đô, nơi hiện tại và tương lai cùng hòa quyện tạo nên một bức tranh toàn cảnh về một miền vàng son của Hà Thành, phảng phất phong vị từ kiến trúc, văn hoá, ẩm thực đến đời sống tinh thần, tạo mạch liên kết giữa không gian và thời gian, khơi nguồn sáng tạo cho giới trẻ, bảo tồn các giá trị truyền thống địa phương và là sân chơi mới cho người dân ở Khu Tây Hà Nội trong mỗi dịp Tết cổ truyền.

Lễ hội Đường hoa Home Hanoi Xuan 2022 “Hành trình Vàng son Tết Việt” sẽ mở cửa tự do từ 9h00- 21h00 hằng ngày từ 23/01/2022 đến 06/2/2022 tại Splendora, Bắc An Khánh. Du khách tham quan đường hoa cần tuân theo các hướng dẫn phòng chống dịch để du xuân, ngắm cảnh an toàn, cho một năm mới bình an.

Thu Hoài