Lâm Đồng: Tài xế cố thủ trong xe bị xử phạt 44 triệu đồng

Chiều 26/1, Công an Tp Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định xử phạt hành chính tổng 44 triệu đồng đối với tài xế Nguyễn Anh Cường (ngụ TT Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Theo đó, Nguyễn Anh Cường bị phạt 40 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ, phạt 1 triệu đồng đối với việc lùi xe ở đường một chiều, phạt 3 triệu đồng về hành vi điều khiển xe có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 1 tháng. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong thời hạn 23 tháng.

Tài xế Nguyễn Anh Cường cố thủ trên xe

Trước đó, Infonet đã thông tin tối 24/12, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT) Công an TP Đà Lạt phát hiện xe khách loại 16 chỗ ngồi mang BKS 51B-099.09 do Nguyễn Anh Cường (34 tuổi, ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) điều khiển, đang đi lùi không đúng quy định, xe hết niên hạn đăng kiểm nên đã đề nghị tài xế xuống làm việc. Tuy nhiên, tài xế này có biểu hiện say xỉn, tỏ thái độ chống đối, không chịu hợp tác với lực lượng chức năng.

Tổ công tác buộc phải đưa tài xế cùng phương tiện về trụ sở Công an để làm việc. Quá trình làm việc, tài xế này xin đi vệ sinh và cố thủ bên trong hơn 30 phút. Sau đó, tài xế này mở cửa chạy thẳng ra xe và khóa trái cửa rồi ung dung nằm gọi điện thoại, gác chân lên vô lăng livestream nói chuyện cùng bạn bè, liên tục thách thức lực lượng chức năng.

Sau một thời gian thuyết phục không thành, lực lượng chức năng buộc phải dùng biện pháp mạnh, phá cửa khống chế đưa tài xế vi phạm vào trụ sở làm việc. Đối tượng vẫn liên tục chống đối, không chịu đo nồng độ cồn và kiểm tra ma túy.

Để làm các thủ tục củng cố hồ sơ, lực lượng chức năng đã phải đưa Nguyễn Anh Cường tới Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng để xét nghiệm máu, nhưng Cường không chịu cho bác sĩ lấy máu, liên tục đòi gọi điện cho người thân giúp đỡ. Thấy đối tượng có biểu hiện quá khích, mất kiểm soát, lực lượng chức năng buộc phải tạm thời bàn giao tài xế cho người nhà đưa về.

Vũ Linh