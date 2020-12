Lâm Đồng: Bắt nhóm đối tượng bắt cóc đòi 4,5 tỷ tiền chuộc

Vụ việc xảy ra vào trưa 5/12, trong lúc ông T.Q.V (ngụ huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu), đang ở vườn dừa của gia đình chờ người tới thu mua, thì bất ngờ có một nhóm đối tượng ập vào khống chế và đưa đi khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, người nhà của ông V nhận được đề nghị phải chuyển 4,5 tỷ đồng cho nhóm người này để đổi lấy ông V. Lúc này, người nhà ông V. đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an huyện Xuyên Mộc và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề nghị các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an hỗ trợ truy xét nhóm đối tượng trên.

Đối tượng Mai Xuân Duy liên quan tới vụ bắt cóc tống tiền

Tối 5/12, qua truy xét, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe ô tô của nhóm đối tượng bắt cóc xuất hiện tại huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng. Ngay sau đó, Công an huyện Đạ Tẻh đã tổ chức truy tìm chiếc xe trên. Tới rạng sáng, lực lượng chức năng xác định sau khi xe tới địa phận huyện Đạ Tẻh đã quay ra QL 20 và di chuyển lại về hướng TP Hồ Chí Minh.

Sáng 6/12, Công an huyện Đạ Tẻh tiếp tục nhận được đề nghị từ Cục Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp xác minh các đối tượng liên quan và xác định Mai Xuân Duy là đối tượng có liên quan đến nhóm bắt cóc trên. Qua đấu tranh, khai thác đối tượng Duy, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công ông V khi đang bị nhóm đối tượng trên giam giữ trái luật tại chòi cà phê xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng).

Chiều 8/12, Công an huyện Đạ Tẻh đã bàn giao Mai Xuân Duy (SN 1992, ngụ thôn Xuân Thành, xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh) cho Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) áp giải về huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu) để làm rõ hành vi “bắt cóc tống tiền”.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Vũ Linh