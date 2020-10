Khẩn trương xử lý cơ sở kinh doanh gas bị đình chỉ nhưng vẫn lén lút hoạt động để xảy ra cháy

Theo cơ quan công an, cơ sở kinh doanh gas kết hợp nơi ở có địa chỉ tại đường Phan Xích, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã bị xử lý, đình chỉ hoạt động từ ngày 29/6/2018 theo quyết định đình chỉ số 3002 của UBND huyện Đan Phượng.

Lực lượng PCCC đến hiện trường dập lửa.

Ngay sau khi thực hiện các quyết định trên, UBND huyện Đan Phượng và Công an huyện Đan Phượng đã giao cho cấp cơ sở quản lý, giám sát. Tuy nhiên, trong quá trình đình chỉ hoạt động, cơ sở này vẫn lén lút hoạt động.

Trong quá trình hoạt động thì vào khoảng 21h 39’ngày 14/10, đã xảy ra cháy lớn. Ngay khi nhận được tin báo cháy, Công an huyện Đan Phượng đã xuất 3 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy đến hiện trường làm nhiệm vụ chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Khu vực xảy ra vụ cháy.

Khi có mặt tại hiện trường vụ cháy, tổ chữa cháy nhận thấy đám cháy phát triển lớn, có người mắc kẹt, Công an huyện Đan Phượng đã đề nghị Công an huyện Hoài Đức, Công an quận Bắc Từ Liêm, Công an quận Nam Từ Liêm chi viện thêm 5 xe chữa cháy cùng lực lượng tại cơ sở phối hợp làm nhiệm vụ.

Phá hiện có người mắc kẹt, đội hình qua thang đã tiếp cận từ ngoài lên tầng 2 cứu 5 người gồm 2 người lớn, 3 trẻ em đến nơi an toàn.

Cùng với đó, mũi công tác khác đã nhanh chóng triển khai phương tiện dập lửa ngăn cháy lan. Sau khoảng 30 phút huy động các lực lượng làm nhiệm vụ, đám cháy cơ bản đã được khống chế và dập tắt. Lực lượng chữa cháy tiếp tục làm mát khu vực, nhanh chóng di chuyển các vỏ bình gas ra khu vực an toàn.

Nhiều bình gas được lực lượng chức năng kịp thời đưa ra ngoài.

Hiện tại 5 nạn nhân được cứu thoát nạn gồm vợ chồng anh Nguyễn Viết N (sinh năm1982), chị Đào Thị N (sinh năm 1983) và 3 con nhỏ là Nguyễn Khánh L (sinh năm2007), Nguyễn Bảo V (sinh năm2013), Nguyễn Viết B (sinh năm2015) sức khoẻ hoàn toàn bình thường.

Theo thống kê, diện tích đám cháy khoảng 70m2, khu vực tầng 1 kinh doanh, gác lửng sinh hoạt.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Tiến Dũng