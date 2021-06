Huế: Kiểm tra chung cư Aranya lúc rạng sáng, phát hiện 14 nam nữ đang phê ma túy

Kiểm tra chung cư Aranya rạng sáng ngày 30/5, Cơ quan Công an TP Huế phát hiện 14 nam nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh có 11/14 đối tượng dương tính.

Ngày 7/6, tin từ Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện nhiều nam nữ nữ tụ tập ở chung cư Aranya (TP Huế) để sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 30/5, Công an phường Xuân Phú (TP Huế) bất ngờ kiểm tra hành chính tại căn hộ số 812A chung cư Aranya (TP Huế). Qua đó, phát hiện 14 đối tượng gồm 9 nam và 5 nữ có biểu hiện đang “phê” ma túy.

Tại chỗ, cơ quan công an thu giữ 1 gói ma túy loại Ketamine có trọng lượng 0,211gam và qua test nhanh có 11/14 đối tượng dương tính với ma túy.

Các đối tượng đang sử dụng ma túy ở chung cư Aranya (TP Huế) bị cơ quan công an phát hiện và xử lý.

Sau đó, Công an phường Công an phường Xuân Phú (TP Huế) củng cố hồ sơ ban đầu và bàn giao các đối tượng, tang vật cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Huế xử lý theo thẩm quyền.

Cũng liên quan đến sử dụng trái phép chất ma túy, vào khoảng10h ngày 27/5, Công an phường Thủy Biều (TP Huế) cũng phát hiện Nguyễn Như Ngọc (SN 1988), Võ văn Tiến (SN 1987) và Võ Văn Hoàng (SN 1985, cùng trú ở phường Đúc, TP Huế) đang sử dụng “cỏ mỹ” ở khu vực đồi Vọng Cảnh.

Sau đó, các đối tượng đã bị Công an phường Thủy Biều (TP Huế) xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Nguyễn Như Ngọc, Võ Văn Tiến và Võ Văn Hoàng không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng chống dịch Covid 19 và cơ quan công an đang tham mưu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng.

