Huế: Cuồng ghen, cầm dao đến nhà người yêu đâm chết tình địch

Đối tượng Trần Chót tại cơ quan công an.

Ngày 23/4, Đại tá Phạm Văn Toàn – Trưởng phòng CSHS (Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Chót (SN 1964, trú xã Phú Gia, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về hành vi “Giết người”.

Theo Đại tá Phạm Văn Toàn, vào khoảng 23h30 ngày 19/4, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế) nhận được tin báo tại Khu tái định cư Hương Sơ (TP Huế) xảy ra một vụ án mạng.

Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định ông Lê Văn Đ. (trú xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã tử vong do bị dao đâm và chị Huỳnh Thị M. (1981, trú Khu tái định cư Hương Sơ, TP Huế) bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, tại hiện trường, lực lượng chức năng không phát hiện hung khí gây án và hung thủ đã bỏ trốn.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên ngay trong đêm, Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp với Công an TP Huế triển khai chốt chặn tại nhiều điểm. Lần theo các manh mối, Phòng CSHS xác định đối tượng gây án là Trần Chót (SN 1964, trú xã Phú Gia, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và phát hiện y đang lẩn trốn ở nhà người cháu trú xã Mộc Trụ (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế), rạng sáng ngày 20/4 cơ quan công an vây bắt thành công.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Chót khai nhận, bản thân và chị Huỳnh Thị M. có quan hệ tình cảm từ năm 2015 đến tháng 3/2020. Thời điểm này, Chót vào TP Hồ Chí Minh phỏng vấn đi nước ngoài và hay gọi điện cho chị M. nhưng chị M. có thái độ không cần. Sau đó, Chót biết chị M. có quan hệ tình cảm với anh Lê Văn Đ. nên nảy sinh ý định trả thù.

Khoảng đầu tháng 4/2020, Chót tìm được số điện thoại của anh Đ. nên thường xuyên nhắn tin đe dọa phải bỏ chị M. nếu không sẽ giết Đ..

Vào khoảng 21h ngày 19/4, Chót thủ sẵn con dao rồi chạy xe máy biển số 75H1 - 00997 đến nhà chị M. phục kích giết anh Đ.. Đến khoảng 22h20, Chót thấy anh Đ. chạy xe máy chở chị M. vừa về đến nhà thì Chót cầm dao lao tới đâm trúng hông anh Đ.

Bị đâm bất ngờ, anh Đ. vội vứt xe bỏ chạy thì Chót cầm dao đuổi theo và tiếp tục đâm nhiều nhát khiến anh Đ. tử vong tại chỗ. Chị M. kêu lên thì bị Chót dùng dao đâm một nhát vào hông rồi lên xe máy chạy về nhà người cháu lẩn trốn, cho đến khi bị lực lượng công an bắt giữ.

Đối tượng Trần Chót đã có vợ con và làm nghề lái xe.

Hà Oai