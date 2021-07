Hàng loạt người dân không đeo khẩu trang ở phố cổ Hà Nội bị xử phạt

Tối 5/7, Công an quận hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã xây dựng và triển khai phương án số 52/PA-CAHK-GTTT về phối hợp xử lý các vi phạm không thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid -19 trong tình hình mới.

Theo đó, vào sáng 5/7, công an quận đã thành lập 19 tổ công tác gồm công an 18 phường trên địa bàn và một tổ cơ động do Đội Cảnh sát giao thông và trật tự chủ trì đồng loạt ra quân tại các địa điểm tập trung đông người quanh hồ Hoàn Kiếm và khu vực kem Tràng Tiền.

Các tổ kiểm tra xử phạt những người không đeo khẩu trang.

Kết quả xử lý tổng số vi phạm trong ngày là 29 trường hợp, phạt 76,5 triệu đồng, trong đó phạt 2 cơ sở kinh doanh là 22,5 triệu; phạt 27 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với 57 triệu đồng.

Còn vào khoảng 16h30 ngày 5/7, tại cửa hàng giải khát trà chanh số 8 chợ Gạo, phường Hàng Buồm, chủ cơ sở kinh doanh là Đinh Văn Dũng (SN 1977 ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vi phạm các quy định về phòng, chống dịch như không có vách ngăn, sử dụng quá 50% công suất chỗ ngồi… UBND, Công an phường Hàng Buồm đã kiểm tra, xử lý lập biên bản, xử phạt hành chính đối với chủ cơ sở với mức phạt 15 triệu đồng.

Các trường hợp không đeo khẩu trang bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt.

Đại uý Phạm Văn Bá, Phó Trưởng công an phường Hàng Buồm cho biết, trong quá trình tuần tra phát hiện quán trà chanh số 8 Chợ Gạo tập trung đông người, không thực hiện giãn cách, không có vách ngăn… tổ công tác đã lập biên bản hiện trường.

Sau đó phối hợp cùng UBND phường Hàng Buồm ra quyết định xử phạt số tiền phạt 15 triệu đồng đối với cơ sở trên. Sau quyết định xử phạt, Công an phương Hàng Buồm đã yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết không tái phạm, lắp vách ngăn…

Cơ sở kinh doanh vi phạm khoảng cách bị xử phạt.

Tiếp theo, khoảng 17h15, tại cửa hàng cafe AHA 52 phố Hàng Bài, chủ cơ sở kinh doanh là Phạm Chí Thanh (ở tại địa chỉ trên) không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đại diện UBND và công an phường Hàng Bài đã lập biên bản xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Trong ngày 5/7, Công an phường Hàng Bồ, phối hợp với UBND phường kiểm tra xử lý 7 cơ sở kinh doanh, phạt 10 trường hợp với 20 triệu đồng đối với chủ cơ sở, nhân viên khi bán hàng không đeo khẩu trang.

Tại khu vực bán kem Tràng Tiền, Công an quận Hoàn Kiếm đã bố trí lực lượng nhắc nhở người dân không tập trung đông người từ 18h hàng ngày.

Sông Yên