Hai xe đạp 'tông nhau', cụ bà 68 tuổi bị thủng đại tràng, gãy 3 xương sườn

icon

Ngày và đêm nay (5/8), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đợt mưa lớn này còn có khả năng kéo dài đến ngày 7/8. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ có mưa to trong nhiều ngày tới.