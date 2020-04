Hải Phòng tiên phong thực hiện chi tiền hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Ngày 24/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (QĐ15). Ngay trong ngày 24/4/2020, UBND TP Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND để triển khai thực hiện ngay Quyết định của Thủ tướng.

Ngay sau khi UBND TP ban hành kế hoạch cụ thể, các địa phương đã khẩn trương vào cuộc tiến hành công tác rà soát, lập danh sách các đối tượng được hưởng hỗ trợ để tiến hành chi tiền trong thời gian sớm nhất.

Quận Lê Chân chi tiền hỗ trợ cho người có công vào ngày 26/4.

Theo Cổng Thông tin điện tử TP Hải Phòng, vào ngày 26/4, đồng loạt 15 phường trên địa bàn quận Lê Chân đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Các đối tượng bị ảnh hưởng khác, trong thời gian sớm nhất, quận sẽ trực tiếp chi trả tận tay tại các gia đình, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch.

Trên địa bàn quận Lê Chân có hơn 6.000 trường hợp là người có công với cách mạng đang hưởng chính sách ưu đãi hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng theo QĐ15. Hơn 6.000 trường hợp này sẽ được chi trả tổng số tiền gần 8 tỷ 600 triệu đồng.

Cùng ngày 26/4, UBND huyện An Dương cũng đã tiến hành chi trả tiền hỗ trợ đợt đầu theo QĐ15.

Trao đổi với PV, ông Lê Anh Quân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết, theo kế hoạch, trong đợt đầu, huyện An Dương sẽ tập trung chi trả cho khoảng hơn 11.000 đối tượng (hộ có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bảo trợ xã hội) với số kinh phí hơn 14,5 tỷ đồng, phấn đấu chi trả trong tháng 4/2020. Còn các đối tượng khác theo QĐ15, UBND huyện An Dương đang tiếp tục rà soát, báo cáo thành phố.

Theo thông tin phóng viên nắm được, UBND quận Hồng Bàng cũng đã bắt đầu thực hiện chuyển tiền hỗ trợ cho các hộ thuộc diện bảo trợ xã hội, nghèo, cận nghèo, người có công ở các xã, phường.

Liên quan đến việc thực hiện QĐ15 ở huyện An Lão, được biết, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đang tiến hành phối hợp với các xã rà soát lại danh sách những người được hưởng hỗ trợ theo QĐ15 để tránh trường hợp trùng lặp, kiện cáo sau khi triển khai phát tiền.

Nguyên Trung