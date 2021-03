Hải Dương sau dịch: Ngồi giãn cách, xuyên đêm gấp rút làm căn cước công dân gắn chip

Khi Hải Dương kết thúc thời gian cách ly xã hội để phòng dịch, Công an tỉnh Hải Dương đẩy mạnh công tác cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử, phấn đấu đến ngày 1/7/2021 cấp hơn 1 triệu CCCD gắn chip cho người dân.

Để công tác cấp CCCD được tiến hành nhanh, hiệu quả, trước ngày tổ chức cấp, Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã phối hợp với chính quyền, công an các xã, phường rà soát đối tượng là công dân từ 14 tuổi trở lên, bao gồm cả trường hợp thường trú và tạm trú trên địa bàn chưa được cấp CCCD gắn chip, đồng thời thông báo để người dân chuẩn bị các giấy tờ cần thiết phục vụ công tác đối chiếu thông tin.

Người dân chờ làm căn cước công dân gắn chíp tại TP Hải Dương.

Với các đối tượng chính sách, người già, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn, Công an TP Hải Dương bố trí các tổ công tác chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện đến tận nhà phục vụ người dân.

Tham gia cấp căn cước công dân gắn chíp, ngoài lực lượng cảnh sát hành chính là nòng cốt, Công an TP Hải Dương còn huy động các lực lượng cảnh sát giao thông, công an phường, xã, các thanh niên tình nguyện…

Để hoàn thành đúng tiến độ, công an TP Hải Dương đã huy động thêm nhiều lực lượng tham gia cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân.

Thượng tá Phạm Quỳnh Anh, Phó trưởng công an TP Hải Dương cho biết: “Để đảm bảo cấp CCCD gắn chíp cho nhân dân theo thời gian theo đúng chỉ đạo của Bộ công an là hoàn thành trước ngày 1/7/2021, chúng tôi đã chỉ đạo tổ chức triển khai ở nhiều điểm.

Chúng tôi chia ra các nhóm đối tượng để phục vụ. Với học sinh, chúng tôi liên hệ với các trường để đến cấp CCCD tại trường. Với những người dân rảnh vào giờ hành chính thì mời đến trụ sở cấp căn cước công dân vào ban ngày. Người đi làm thì hẹn đến làm vào ban đêm. Thực hiện phát phiếu cho các hộ gia đình theo các khung giờ vào buổi sáng, chiều, tối. Làm như vậy sẽ đảm bảo được giãn cách và nhân dân không mất công chờ đợi”.

Thượng tá Phạm Quỳnh Anh, Phó trưởng Công an TP Hải Dương luôn theo dõi tiến độ cấp căn cước công dân.

“Những ngày gần đây chúng tôi đã đạt đủ chỉ tiêu được giao, có những ngày đạt vượt chỉ tiêu. Với 2 tổ 3 máy, chúng tôi đã cấp được 1.433 căn cước công dân gắn chip trong 1 ngày”, Thượng tá Phạm Quỳnh Anh nói thêm.

Em Bùi Văn Quyến (sinh năm 2004) lần đầu tiên đi làm căn cước công dân.

“Tôi thấy căn cước công dân gắn chip rất hợp lý nên rất háo hức cùng vợ đến làm. Dù đã muộn nhưng các anh chị công an vẫn nhiệt tình làm việc”, ông Phạm Công Định (65 tuổi, ở Chương Dương, phường Trần Phú, TP Hải Dương) cho hay.

Ông Phạm Công Định làm thẻ căn cước công dân vào buổi tối.

Người dân lấy vân tay khi cấp căn cước công dân.

Công đoạn lấy vân tay khi làm căn cước công dân gắn chíp phức tạp hơn rất nhiều so với căn cước công dân bình thường.

Công dân chụp ảnh thẻ làm căn cước công dân.

Cũng như TP Hải Dương, những ngày này, Công an TP Chí Linh cũng đang gấp rút tiến hành các thủ tục làm căn cước công dân gắn chip cho người dân.

Tại TP Chí Linh, công tác làm căn cước công dân gắn chíp cũng đang được triển khai gấp rút.

Ông Nguyễn Đức Thịnh (trưởng khu dân cư số 4, phường Phả Lại, TP Chí Linh, Hải Dương) thông tin: “Để đảm bảo việc phòng chống dịch, khu dân cư chúng tôi đã tổ chức phát phiếu cho người dân đến tận nhà, đảm bảo được thời gian cho người dân, giúp bà con đến không phải chờ đợi”.

Phiếu hẹn theo ca đến làm căn cước công dân gắn chíp.

Chị Nguyễn Thị Trang (khu dân cư số 4, phường Phả Lại) chia sẻ: “Hôm nay tôi nhận được giấy mời đến làm thẻ căn cước công dân gắn chip. Đến đây, tôi được lực lượng chức năng yêu cầu sát khuẩn tay, ngồi giãn cách nên tôi rất an tâm trong công tác phòng chống dịch”.

Chị Nguyễn Thị Trang hào hứng ngồi chờ làm căn cước công dân.

Đến 22h, công tác cấp căn cước công dân vẫn diễn ra tấp nập.

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương thông tin: "So với các tỉnh khác, Hải Dương làm chậm hơn do thực hiện cách ly phòng chống dịch.

Công an tỉnh Hải Dương đã lập kế hoạch phải hoàn thành 9.880.200 hồ sơ cấp căn cước công dân trước ngày 1/7/2021. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế, chúng tôi đã đạt được mục tiêu cao hơn. Về mặt thời gian, chúng tôi cũng dự kiến sẽ hoàn thành vào khoảng ngày 25/6/2021.

Các tổ, đội nghiệp vụ liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện tại các đơn vị để kịp thời hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Tính đến chiều 22/3, toàn tỉnh Hải Dương đã có 151.262 hồ sơ cấp mới, còn tại TP Hải Dương đã có 16.499 hồ sơ".

Bảo Khánh