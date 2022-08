Hà Tĩnh: Về quê ngoại khánh thành nhà thờ, nữ sinh viên gặp tai nạn giao thông tử vong

Cùng bố về quê ngoại ở Can Lộc (Hà Tĩnh) để khánh thành nhà thờ, nữ sinh Nguyễn Thị Xuân L. (SN 2003, trú tại Yên Thành, Nghệ An) không may gặp tai nạn giao thông dẫn đến tử vong.