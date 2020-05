'Ma men' vác 2 dao xông vào trụ sở chém công an sau khi 'làm loạn' quán bia

Sáng 19/5, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị đang tạm giữ đối tượng Phan Hưng Hỷ để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Hỷ tại CQĐT (Ảnh M.P)

Vào khoảng 21h hôm qua, 18/5, đối tượng Phan Hưng Hỷ (SN 1981, trú tại tổ dân phố 5, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), sau khi nhậu say đã cầm 2 con dao xông vào trụ sở Công an phường Bắc Hồng gây rồi chém 1 cán bộ công an trọng thương; sau đó bị lực lượng chức năng khống chế.

Chiến sỹ bị chém vào đầu trọng thương, phải nhập viện cấp cứu và khâu 8 mũi là Trung úy Phan Văn Đ..

Vụ việc được bàn giao cho Công an thị xã Hồng Lĩnh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước khi đến trụ sở công an chém người, tại quán quán bia Minh Hùng, QL8A, thuộc tổ dân phố 1, phường Nam Hồng, đối tượng Hỷ đã gây rối trật tự, dùng dao chém vào các bàn nhậu không có người, khiến khách hàng một phen khiếp vía.

“Trước mắt, cơ quan công an đang xử lý đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Những hành vi khác, lực lượng chức năng đang tiếp tục chứng minh, khi có căn cứ thì xử lý sau”, nguồn tin cho biết.

Được biết, tuy chưa có tiền án, tiền sự nhưng mấy ngày gần đây đối tượng Phan Hưng Hỷ có một số hành vi vi phạm, lực lượng chức năng đang lập hồ sơ xử lý hành chính.

PV