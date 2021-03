Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quang Trung (SN 1975, trú thôn Hải Lục, xã Xuân Hải) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào hồi 22h15 ngày 14/3/2021, do mâu thuẫn cá nhân nên Trần Quang Trung (SN 1975) và Trần Hải Dương (SN 1994), cùng trú tại xã Xuân Hải (huyện Nghi Xuân) đã đến nhà anh Nguyễn Tú Nam (SN 1987, trú thôn Ninh Hòa, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) gây rối, đập phá tài sản.

Không những thế, đối tượng Trần Quang Trung còn dùng tay đánh vào mặt anh Nguyễn Xuân Chung (SN 1979, trú tại thôn Ninh Hòa), khiến anh Chung bị thương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân đã cử 1 tổ công tác gồm 5 đồng chí, phối hợp cùng Công an xã Xuân Phổ để giải quyết vụ việc. Khi Tổ công tác của Công an huyện có mặt, cả 2 đối tượng đã rời khỏi hiện trường.

Tuy nhiên sau đó, Trung và Dương quay trở lại, mang theo 2 thanh đao dài khoảng 118cm, tiếp tục xông vào nhà anh Nam để hành hung, đập phá tài sản.

Đối tượng Trần Quang Trung tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Thấy vậy, lực lượng Công an đã yêu cầu 2 đối tượng buông bỏ hung khí, không được manh động. Tuy nhiên, Trung và Dương không chấp hành mà tiếp tục xông vào nên lực lượng Công an đã tiến hành khống chế đưa về trụ sở để làm việc.

Trong quá trình khống chế, do giằng co với các đối tượng, đồng chí Nguyễn Tiền Hải, Điều tra viên, Đội Điều tra tổng hợp (thành viên Tổ công tác của Công an huyện Nghi Xuân) đã bị thương ở bàn tay phải.

Qua chụp X-Quang để kiểm tra sức khỏe, đồng chí Nguyễn Tiền Hải đã bị gãy xương ngón tay cái ở bàn tay phải.

Chiều ngày 18/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã hoàn tất hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt Trần Quang Trung để tạm giam về tội chống người thi hành công vụ.

Hiện, Công an huyện Nghi Xuân đang tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý Trần Quang Trung theo quy định của pháp luật.

Trần Hoàn