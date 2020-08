Hà Nội: Xử phạt 30 người dân không đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 nơi công cộng

Theo thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), trong ngày 11/8 đơn vị đã xử phạt 30 trường hợp cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức phạt từ 200.000-300.000 đồng/người.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về công tác phòng chống dịch Covid-19, các đơn vị thuộc CATP đã tuần tra, phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng. Song song với hình thức xử phạt, các cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch để người dân nâng cao ý thức chấp hành.

Trong ngày 11/8, Công an quận Hoàn Kiếm đã xử phạt 30 trường hợp cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng, với mức phạt từ 200.000-300.000 đồng/người.

“Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an các phường sở tại đã xử phạt khoảng 30 trường hợp cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức phạt từ 200.000-300.000 đồng/người. Ngoài ra, hàng trăm trường hợp khác được nhắc nhở khi đeo khẩu trang không đúng cách”, đại diện Công an quận Hoàn Kiếm cho biết.

Việc xử phạt còn bao gồm các hành vi: Vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 5 triệu đồng; nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt tiền tối đa đến 7 triệu đồng; người che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc Covid-19 bị phạt tiền tối đa đến 2 triệu đồng; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch thì bị phạt tiền tối đa đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, 20 triệu đồng đối với tổ chức.

Nhiều quận, huyện của Hà Nội cũng đã ra quân xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Lực lượng chức năng phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhắc nhở người dân cần đeo khẩu trang phòng dịch Covid -19 trước cổng bệnh viện Việt Đức.

Trung úy Bùi Ngọc Hoàng, Công an phường Hàng Trống nhắc nhở người dân về việc cần đeo khẩu trang nơi công cộng vào sáng 11/8.

Tài xế xe ôm công nghệ bị Công an phường nhắc nhở về việc có khẩu trang nhưng không đeo.

Ở tuyến phố khác, Công an phường Hàng Mã cũng đi tuyên truyền nhắc nhở người dân về việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt theo quy định.

Một người dân bị nhắc nhiều lần nhưng không chấp hành đeo khẩu trang nên bị phạt hành chính 200.000 đồng.

Lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt đối với những người không đeo khẩu trang.

Mặc dù mức phạt tối đa lên tới 300.000 đồng/trường hợp...

...nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng, nhiều người dân vẫn tụ tập và không đeo khẩu trang.

Việc không đeo khẩu trang nơi công cộng là một trong những nguyên nhân lây lan dịch bệnh ở ngoài cộng đồng.

Bảo Khánh