Hà Nội: Mưa lớn sau chuỗi ngày nắng nóng kỷ lục, nhiều người 'vượt biển nước' về nhà

Chiều ngày 7/6, Hà Nội đã bất ngờ đón cơn mưa giông ở nhiều địa điểm. Cơn mưa xối xả trút xuống thành phố đã khiến nền nhiệt giảm đáng kể. Sau chuỗi ngày dài nắng nóng gay gắt kỷ lục, đây được xem là cơn mưa "vàng" giúp hạ nhiệt cho thành phố.

Cơn mưa lớn đã khiến một số tuyến đường xuất hiện tình trạng ngập nhẹ, người dân khá vất vả để di chuyển về nhà.

Cơn mưa chiều ngày 7/6, khiến một số tuyến đường ở Hà Nội ngập nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên từ chiều tối (6/6) đến ngày 8/6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Cơn mưa "vàng" giúp hạ nhiệt cho thành phố.

Trên đường Châu Văn Liêm, Phú Đô nước ngập khoảng 40cm, các phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Nhiều người dù đã mặc áo mưa nhưng vẫn ướt sũng bởi cơn mưa quá lớn.

Mặc dù khá bất ngờ và ảnh hưởng tới việc di chuyển, song nhiều người tỏ ra khá thích thú trước cơn mưa rào.

Cơn mưa trắng xoá khiến đường phố trơn trượt, các phương tiện di chuyển chậm.

Mưa to kèm gió lớn dự báo sẽ kéo dài tới cuối tuần.

Trời tối sầm nên các phương tiện phải bật đèn khi di chuyển.

Do mưa vào đầu giờ chiều, lượng phương tiện không quá đông nên không bị ùn tắc. Cơn mưa rào mới diễn ra khoảng 15-20 phút.

Bảo Khánh