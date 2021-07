Cách ly toàn phường Chương Dương, người thân lũ lượt tiếp tế giữa trưa nắng

UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu lập sơ đồ triển khai các chốt kiểm soát khu vực cách ly; lực lượng tại mỗi chốt bao gồm: 1 cán bộ Công an quận hoặc 1 cán bộ Công an phường, 1 cán bộ dân quân, 1 cán bộ y tế phường, 1 thành viên tổ Covid cộng đồng. Chốt trưởng là Công an.