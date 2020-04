Ùn ùn đàm phán lại giá mua máy xét nghiệm Covid: Làm rõ ai là người duyệt giá?

Chiều tối 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Nhật Cảm (57 tuổi, Giám đốc CDC Hà Nội) cùng 6 người khác về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được VKSND Tối cao phê chuẩn. Cùng ngày, cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt và khám xét đối với bị can. Quá trình điều tra bước đầu xác định các bị can đã câu kết, gian lận, thông đồng nâng khống giá trị gói thầu mua sắm Hệ thống Realtime PCR tự động - xét nghiệm COVID-19 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.