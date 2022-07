'Vua' cá tầm trên đỉnh núi Pù Rinh: Cả thập kỷ ăn ở với cá

icon

Nhận được tin báo chiếc xe tải chở đá rơi vãi trên quốc lộ, lực lượng CSGT (Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đã cùng người dân dọn dẹp, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.