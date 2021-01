Luật sư: Tài xế bán tải đánh người gãy răng cần bị khởi tố vì hành vi côn đồ

Sự việc tài xế xe bán tải đè cổ, lên gối với một thanh niên giữa ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) tối 31/12/2020 khiến nạn nhân gãy răng, mặt be bét máu vẫn chưa biết sẽ xử lý thế nào.

Dư luận vẫn đang chờ đợi thông tin mới từ Công an quận Thanh Xuân - nơi đang giải quyết vụ việc.

Hành vi đánh người của tài xế lái xe bán tải.

Trao đổi với PV Infonet, luật sư Hoàng Tùng (Trưởng VPLS Trung Hòa, Hà Nội) cho hay: “Qua thông tin trên báo chí phản ánh, có thể thấy, sự việc trên xuất phát từ quan hệ tham gia giao thông đường bộ của các cá nhân. Khi tham gia giao thông đường bộ thì các cá nhân phải tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường bộ.

Việc dừng xe trước đèn đỏ của tài xế xe bán tải là đang chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Trong trường hợp ùn tắc thì việc dừng chờ đi thẳng nhưng lại ở phần đường rẽ trái, mặc dù không đúng quy định nhưng vẫn có thể chấp nhận được bởi thực tế khách quan. Tuy nhiên, khi có tín hiệu đèn giao thông thì tài xế không di chuyển mà tiếp tục dừng xe gây ùn tắc là hành vi trái quy định của pháp luật".

Người đàn ông bị tố đã đánh anh T.A chảy máu, gãy răng.

Nói về việc tài xế xe bán tải hành hung người nhắc nhở, luật sư phân tích: “Tài xế xe bán tải hành hung người nhắc nhở là hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại đến quyền được bảo vệ về sức khỏe, danh dự của người khác và còn gây mất trật tự xã hội.

Hành vi đánh người của tài xế xe bán tải có tính chất côn đồ, dù không có mâu thuẫn với nạn nhân từ trước, nhưng tài xế đã bất chấp các quy định của pháp luật, cố ý gây thương tích cho người khác.

Trường hợp nạn nhân có % thương tích và có yêu cầu khởi tố vụ án hình sự thì hành vi của tài xế xe bán tải có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (trường hợp này là khởi tố theo yêu cầu của bị hại).

Theo cá nhân tôi, vụ việc này cơ quan công an nên khởi tố theo trường hợp có hành vi mang tính chất côn đồ.

Còn trong trường hợp cơ quan công an khởi tố rồi nhưng nạn nhân (anh T.A) rút đơn và kết quả giám định thương tích dưới 11% thì công an sẽ đình chỉ vụ án".

Nói về cách ứng xử khi xảy ra va chạm, mâu thuẫn trong vụ việc này, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa cho rằng: “Vấn đề ứng xử của cá nhân với cá nhân trong sự việc này cũng là điều đáng để quan tâm. Chưa rõ vụ việc ra sao, liệu có lỗi của nạn nhân hay không, nhưng hành vi của tài xế xe bán tải thể hiện sự coi thường pháp luật rõ ràng, tự cho mình quyền được xâm phạm đến sức khỏe của người khác. Đây là cách ứng xử không phù hợp và có phần tồi tệ. Tuy đã có hành vi sai trái, nhưng sau đó lại tiếp tục đe dọa nạn nhân. Đây cũng là hành vi rất đáng lên án".

Trước đó, trao đổi với PV về vụ việc này, Thượng tá Đinh Tuấn Thành - Công an quận Thanh Xuân cho biết: “Trong 2 ngày 3-4/1/2021, cơ quan công an đã mời tài xế Long (người điều khiển xe bán tải Toyota mang BKS 29C - 583.xx) lên làm việc. Hiện Công an quận đang trao đổi với Viện kiểm sát để tiếp tục xử lý vụ việc”.

Theo Thượng tá Thành, quy định là kết quả giám định thương tích phải đủ 11% mới khởi tố tội cố ý gây thương tích được. Trong trường hợp tài xế Long đánh anh T.A. bằng chân tay khiến nạn nhân gãy 1 cái rằng thì thương tật của anh T.A. có 2%. Còn về dấu hiệu côn đồ, cơ quan công an đang điều tra, xác minh làm rõ.

Xét về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ việc này, Thượng tá Thành cho hay: “Sự việc xảy ra trong một thời gian dài nhất định và giữa cá nhân với cá nhân nên cơ quan công an đang xem xét vấn đề này”.

Tiến Anh