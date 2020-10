VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020: An toàn 'Đón bình minh - Chào bình thường mới'

icon

Chiều 4/10, cơ quan Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết ông Bùi Văn Hùng - người đánh bé B.A. (2 tuổi) - đã ra trình diện công an. Cơ quan công an đang lấy lời khai người đàn ông này.