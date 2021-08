VietinBank tiếp tục dành hơn 27 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch

Với tinh thần trách nhiệm của mình, VietinBank đã khẩn trương, chủ động hỗ trợ 5 tỉnh phía Nam số tiền hơn 27 tỷ đồng nhằm động viên, chia sẻ giúp người dân sớm vượt qua khó khăn do đại dịch gây ra.

Ghi nhận từ địa phương

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre trao bằng khen và kỷ niệm chương cho VietinBank vì những đóng góp trong công tác phòng chống dịch.

Đại diện VietinBank cho biết: Kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, VietinBank đã dành hơn 200 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch, góp thêm nguồn lực cùng Chính phủ và các địa phương đảm bảo an toàn cho sức khỏe của nhân dân trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Đồng hành, tiếp sức các tỉnh, thành phố phía Nam chống dịch, riêng trong tháng 8/2021, VietinBank đã dành hơn 27 tỷ đồng hỗ trợ cho 5 các tỉnh: Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Phước. VietinBank hy vọng thông qua hoạt động này, các địa phương sẽ có thêm nguồn lực để nhanh chóng đẩy lùi và chiến thắng đại dịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cảm ơn và trao Kỷ niệm chương cho VietinBank.

Trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của VietinBank, lãnh đạo các địa phương đã tri ân sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của VietinBank. Trong thư cảm ơn gửi VietinBank của ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp bày tỏ: “Đây là sự hỗ trợ ý nghĩa, chí tình, giúp Đồng Tháp có thêm nguồn lực, thêm quyết tâm để sớm kiểm soát được dịch bệnh, nhanh chóng ổn định tình hình, đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn”.

VietinBank ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 của tỉnh Đồng Tháp nhằm chung tay, sẻ chia kịp thời với khó khăn của địa phương.

“Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, các doanh nghiệp trên địa bàn phải phấn đấu để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm qua, ngoài công tác phát triển kinh doanh, VietinBank luôn là đơn vị đi đầu trong công tác an sinh xã hội tại địa phương. Với nguồn hỗ trợ này, Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre sẽ sử dụng đúng mục đích, đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân, công nhân lao động trên địa bàn đang gặp khó khăn do dịch Covid-19”, ông Nguyễn Phúc Linh - Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre cho biết.

Thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước, bà Nguyễn Thị Xuân Trang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước gửi lời cảm ơn sâu sắc đến VietinBank đã có sự ủng hộ trong công tác phòng, chống dịch bệnh suốt thời gian qua. Đồng thời cam kết tỉnh Bình Phước sẽ sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, đúng quy định để mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

VietinBank TP Hà Nội trao quà cho phường Lý Thái Tổ.

Bên cạnh đó, nhằm góp thêm nguồn lực cùng Chính phủ và các địa phương đảm bảo an toàn cho sức khỏe của nhân dân trước diễn biến phức tạp của đại dịch, các đơn vị trên toàn hệ thống VietinBank cũng đã chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức khác nhau. Điển hình, VietinBank Tây Ninh đã trao tặng 190 thùng sữa tươi cùng tiền mặt cho các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn; VietinBank Chương Dương cùng các khách hàng hỗ trợ kinh phí và vật tư y tế, vật dụng thuốc men, thực phẩm cho cán bộ, nhân viên y tế, các bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện; VietinBank TP Hà Nội trao tặng 2 tấn gạo và 1.000 chai dầu ăn ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn phường Lý Thái Tổ; Các chi nhánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã liên tục tổ chức trao tặng các nhu yếu phẩm và thực phẩm cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch và người dân có hoàn cảnh khó khăn… Thông qua các hoạt động ý nghĩa này, cán bộ, nhân viên VietinBank hy vọng sẽ góp sức, đồng hành, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, xã hội trong công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh.

Hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp, người dân

Các đoàn viên, thanh niên VietinBank Yên Bái trao tặng các phần quà cho các chốt kiểm dịch trên địa bàn TP Yên Bái.

Đại diện VietinBank thông tin thêm: Thời gian tới, VietinBank tiếp tục dành nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội, chung tay với chính quyền, nhân dân các địa phương trên cả nước để góp phần chiến thắng dịch bệnh, ổn định cuộc sống cũng như sản xuất kinh doanh.

Mặt khác, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, phát huy vai trò là NHTM Nhà nước trụ cột, chủ lực trong nền kinh tế, VietinBank đã chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất thông qua việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi, phí cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong 7 tháng đầu năm 2021, dư nợ tín dụng của toàn hệ thống đã đạt 1,08 triệu tỷ đồng, tăng 6,3% so với cuối năm 2020. Trong đó, VietinBank triển khai nhiều Gói tín dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vay vốn với lãi suất chỉ từ 4,0%/năm đối với khoản vay ngắn hạn và 7,0%/năm đối với khoản vay trung dài hạn. Đặc biệt, từ đầu tháng 7/2021, VietinBank đã thực hiện hỗ trợ giảm lãi suất cho vay lên tối đa 1,0%/năm đồng loạt đối với tất cả các khoản dư nợ hiện hữu của khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam, VietinBank tiếp tục tăng cường các chính sách ưu đãi nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh hoạt động trong các ngành nghề bị ảnh hưởng nghiêm trọng như: Dệt may, da giày, dược, vật tư y tế, thương mại phân phối, bán lẻ; lúa gạo, thủy sản, vật tư nông nghiệp; vận tải; hàng tiêu dùng thiết yếu… Gói tín dụng bổ sung của VietinBank đối với khu vực phía Nam có quy mô lên tới 20.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay ưu đãi chỉ từ 4,0%/năm, qua đó nâng tổng quy mô của các gói hỗ trợ lãi suất lên tới 150.000 tỷ đồng.

Minh Hồng