Túi vải canvas TH: Khuyến khích người tiêu dùng giảm túi nhựa dùng một lần

Canvas là chất liệu cổ điển đã được sử dụng phổ biến ở vài thế kỷ nay trong ngành may mặc thế giới và gần đây đặc biệt được yêu thích trở lại bởi sự tiện lợi, tính thẩm mỹ cao và thân thiện với môi trường.

Túi vải canvas TH được làm từ vật liệu canvas là những sợi vải mang nét thô mộc tự nhiên làm từ cây gai dầu hoặc các loại thực vật khác, rất an toàn, chắc bền, thân thiện với môi trường. TH khuyến khích người tiêu dùng sử dụng túi vải canvas thay thế cho túi nilon và các loại túi nhựa dùng một lần, góp phần giảm lượng rác thải khó phân hủy gây hại môi trường.

Chọn túi vải, chọn sống xanh - Mong muốn của TH là tạo thói quen tiêu dùng có ý thức và bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ hằng ngày của mỗi người.

Tính tiện lợi cũng là một ưu điểm nổi bật của túi vải canvas TH. Nhờ độ bền cao, chắc chắn, không gian chứa đồ rộng rãi, những chiếc túi này có thể giúp người dùng đựng “cả thế giới”, và phù hợp mọi lúc mọi nơi: đi mua sắm, đi chơi, đi làm.

Túi vải canvas TH không chỉ mang ý nghĩa về mặt môi trường, đó còn là những chiếc túi rất có ý nghĩa về mặt mỹ thuật, rất đẹp và trang nhã. Kiểu dáng túi đầy phong cách, hình ảnh in trên túi đa dạng từ các tranh mỹ thuật cổ điển do học sinh hệ thống trường quốc tế TH School vẽ, đến các thiết kế đương đại hoặc vintage, đáp ứng thị hiếu đa dạng của người dùng. Bề mặt thô mộc tự nhiên, màu sắc mang hơi hướng cổ điển của chất liệu canvas kết hợp công nghệ in cao cấp, sắc nét khiến tính thẩm mỹ là một điểm cộng nổi bật của sản phẩm.

Thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, kiểu dáng unisex sử dụng được cho cả nam và nữ khiến túi vải canvas rất dễ phối đồ, vừa hiện đại, hợp thời trang lại vừa thế hiện cá tính, phù hợp nhiều phong cách, tầng lớp và lứa tuổi.

Vậy túi vải canvas TH là phụ kiện thời trang hợp mốt hay một thông điệp môi trường? “Sản phẩm có thừa yếu tố thẩm mỹ và thời trang, song đó không phải điều quan trọng nhất chúng tôi hướng tới. Cái mà TH thực sự mong muốn là tạo thói quen tiêu dùng có ý thức và bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ hằng ngày. Chọn túi vải – chọn sống xanh!” – Đại diện Tập đoàn TH nhấn mạnh lý do tung sản phẩm rộng rãi trên thị trường.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, Việt Nam hiện xếp thứ 17 trong 109 quốc gia có mức độ ô nhiễm rác thải nhựa lớn nhất thế giới. Trung bình mỗi ngày trên cả nước xả khoảng 2.500 tấn rác thải nhựa. Số rác thải nhựa này không thể phân hủy trong nhiều môi trường, và ở ngay những điều kiện dễ phân hủy nhất chúng cũng tốn nhiều trăm năm. Ví dụ, một chiếc túi nilon nhựa PE xả ra môi trường phải cần 500-1.000 năm mới phân hủy hết, một ống hút nhựa phân hủy sau 100-500 năm… Những con số báo động thật đáng sợ, mà tất cả đều bắt nguồn từ những hành vi “tiện lợi” hằng ngày của mỗi người.

Những slogan gắn với các giá trị cốt lõi của TH như “Thật sự thiên nhiên”, “Truly Natural”, “True Happiness”, “Chọn sống xanh, phát triển bền vững” được thiết kế chất lừ trên các mẫu túi canvas TH…

Thông điệp lớn mà những chiếc túi canvas TH xinh xắn, thân thiện với môi trường muốn gửi tới người tiêu dùng, đó là hãy thực hành sống xanh từ những hành động nhỏ nhất hằng ngày. Hãy bắt đầu từ một chiếc thìa sữa chua nhỏ, một cái ống hút nhựa sinh học, hay một chiếc túi canvas khi đi mua hàng – tất cả đều là sản phẩm làm từ nguyên liệu bền vững, thân thiện với môi trường, có thể tái sử dụng hoặc tái chế. Khi ý thức bảo vệ môi trường đã trở thành thói quen sống, chính là mỗi người đang thực hiện trách nhiệm và cam kết của mình nhằm bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, vì các thế hệ tương lai.

TH không ngừng nỗ lực tìm kiếm, sáng tạo và trở thành doanh nghiệp dẫn dắt trong việc ứng dụng các giải pháp tiêu dùng sử dụng nguyên liệu sinh học có thể tái tạo, thân thiện với môi trường. Hàng loạt sáng kiến, giải pháp vì môi trường có thể kể đến như: sử dụng túi chấm dứt sử dụng túi nilon thông thường tại hệ thống TH true mart, thay thế bằng túi có chất liệu thân thiện hơn với môi trường từ tháng 5/2018; chấm dứt sử dụng thìa sữa chua nhựa, thay thế bằng thìa sữa chua được làm từ vật liệu có nguồn gốc thực vật từ tháng 10/2018. Từ tháng 10/2019, TH triển khai áp dụng ống hút làm từ chất liệu nhựa sinh học tiên tiến IngeoTM PLA và BioPBSTM, bắt đầu với ống hút đi kèm sản phẩm Sữa tươi tiệt trùng TH true MILK công thức TOPKID.

Túi vải canvas TH true mart tiếp tục nối dài danh sách chuỗi giải pháp tiêu dùng xanh của TH.

Bách Hà