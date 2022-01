Bức tranh đá trị giá hơn nửa tỉ đồng ủng hộ người nghèo đón Tết

Bức tranh đá của cô trò trường học miền núi Tương Dương được bán với giá 600 triệu đồng ủng hộ cho người nghèo ở Nghệ An đón Tết.

Tại chương trình “Tết vì người nghèo – Nhâm Dần 2022” tổ chức tối 11/1 đã diễn ra hoạt động bán đấu giá tranh vẽ trên đá của cô trò trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền, huyện miền núi Tương Dương.

Cô Nguyễn Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền cho biết, những hoạt động vẽ tranh đá của nhà trường được thực hiện trong 3 năm nay và có ý nghĩa rất lớn, đã giúp đỡ, hỗ trợ cho các bạn học sinh nghèo ở trong trường.

“Ở vùng sâu vùng xa còn nghèo khổ, ‘lá rách ít đùm lá rách nhiều’, hoạt động này được các em rất thích và hưởng ứng. Thông qua các bức tranh vẽ trên đá, cô và trò mong muốn có thể bán được để đóng góp vào quỹ giúp các hoàn cảnh khó khăn đón Tết”, cô Nhung chia sẻ thêm.

Bức tranh đá từ giá khởi điểm 5 triệu đồng, sau đó đã được một doanh nghiệp mua lại với giá 600 triệu đồng. Số tiền này sẽ được thầy cô và các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền đóng góp vào chương trình để giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đến tối 11/1/2021, số tiền mà các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm... ủng hộ và đăng ký ủng hộ Tết vì người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022 ở Nghệ An là hơn 121 tỷ đồng.

Trong những năm qua, chương trình Tết vì người nghèo ở Nghệ An đã kêu gọi tổng số tiền hơn 450 tỷ đồng để chăm lo tết cho hàng trăm ngàn hộ nghèo. Riêng Tết Tân Sửu 2021, toàn tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 96 tỷ đồng, tặng quà cho hơn 34.000 hộ nghèo, hơn 84.600 hộ cận nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, bình quân mỗi suất quà có giá trị tối thiểu 500.000 đồng để giúp đỡ người dân đón Tết, vui Xuân được đầm ấm, an vui.

Đến nay, theo chuẩn nghèo mới, toàn tỉnh Nghệ An còn hơn 66.000 hộ nghèo, trên 56.000 hộ cận nghèo và có trên 100.000 người lao động gặp rất nhiều khó khăn khi trở về quê tránh dịch Covid-19. Đời sống Nhân dân, nhất là vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, bãi ngang, vùng ngập lụt có nguy cơ nghèo, tái diễn nghèo.

Bảo Trâm