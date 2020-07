Tổ trưởng Bảo vệ dân phố bắt hơn 1.000 tên tội phạm

Một chiều mưa tháng 7, ông Nguyễn Đình Lũy, Tổ trưởng tổ BVDP khu phố 2 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM) tiếp chúng tôi khi vừa hết ca trực.

Ông Nguyễn Đình Lũy trong lần khống chế tội phạm. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Mở đầu câu chuyện, người đàn ông ở tuổi ngũ tuần nhưng vẫn còn khoẻ mạnh như thanh niên cho biết đã gắn bó với công việc BVDP hơn 1 thập kỷ. “Nó ăn sâu vào trong tim rồi, giờ nghỉ cũng khó. Còn sức khoẻ thì tôi còn cống hiến”, ông Lũy chia sẻ.

1 năm bắt hơn 100 đối tượng phạm tội

Năm 2008, TPHCM thành lập lực lượng BVDP. Ông Lũy là thế hệ đầu tiên ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Mỗi ngày, ông Lũy lên trụ sở văn phòng khu phố để nhận công việc. Nếu không được phân công nhiệm vụ, người đàn ông tuổi ngũ tuần ra vòng xoay cầu vượt Bình Phước làm “trinh sát” ma túy.

Đây là khu vực giáp ranh, nối liền cửa ngõ vào nội thành và đi ra các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ nên các đối tượng phạm tội từ các địa bàn khác lợi dụng hoạt động để dễ bề tẩu thoát nếu bị phát hiện, đặc biệt là các đối tượng phạm tội về ma túy.

Ông Lũy theo dõi tình hình an ninh trật tự tại vòng xoay cầu vượt Bình Phước

Hơn 10 năm làm BVDP, ông Lũy tham gia bắt hơn 1.000 đối tượng phạm tội về mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy, mua bán xe gian ở khu vực vòng xoay cầu vượt Bình Phước. Đến nỗi, người dân nơi đây đặt tên là vòng xoay “Ông Luỹ”.

Mới đây nhất là ngày 19/6, ông Lũy cùng lực lượng công an tuần tra vòng xoay này phát hiện 1 đối tượng nghi vấn nên theo dõi và bắt quả tang Vòng Quí Kiệt (sinh năm 1971) bán ma túy, tang vật thu giữ là 6 tép heroin.

Trước đó trưa ngày 22/6, ông Lũy tuần tra ở khu vực gần cây xăng 47 (quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước) và phát hiện đối tượng Hoàng Thái Phong (sinh năm 1993, quê Thanh Hóa) có biểu hiện nghi vấn nên đeo bám. Sau đó, ông Lũy phối hợp với công an kiểm tra trên người đối tượng Phong đang cất giữ 1 bịch ma túy đá.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2020, ông Lũy phối hợp với Công an phường Hiệp Bình Phước bắt hơn 40 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy tại khu vực vòng xoay cầu vượt Bình Phước.

Theo dõi ma túy, phát hiện mua bán xe gian

Như thường lệ, chiều ngày 26/7/2019, ông Lũy ra tuần tra mật phục tại vòng xoay Bình Phước thì phát hiện 2 thanh niên ngó nghiêng liên tục vào chiếc xe Nouvo đời mới với nhiều biểu hiện bất thường và trao tay số tiền mặt 7 triệu đồng trong chớp nhoáng.

Nhận định các đối tượng này đang mua bán xe gian, ông Lũy báo ngay về Ban chỉ huy Công an phường Hiệp Bình Phước cho người ra hỗ trợ, đồng thời tiến lại kiểm tra, ngăn chặn các đối tượng nhảy lên xe tẩu thoát.

Ông Lũy (thứ 3 từ trái qua) cùng công an và dân quân tuần tra phòng chống tội phạm. Ảnh NVCC

Trên đường đưa về trụ sở, một đối tượng móc nhiều chìa khoá quăng xuống thùng xe để tẩu tán nhưng không qua mắt được ông Lũy. Kiểm tra trên người đối tượng, cơ quan công an phát hiện thêm 2 thẻ giữ xe tại chợ An Đông, 2 thẻ giữ xe tại Bệnh viện Triều An. Qua xác minh, 5 xe máy này đều là xe trộm cắp.

Trước đó tại khu vực này, ông Lũy cùng với Công an phường phát hiện ra vụ mua bán xe gian từ thành phố đưa sang Campuchia và đã bắt quả tang đối tượng này có quốc tịch Campuchia khi mua bán xe gian, thu giữ lại xe máy trả lại cho chính chủ.

“Trời mưa, chạng vạng tối, rạng sáng là thời điểm các đối tượng phạm tội hoạt động mạnh nên mình phải có mặt theo dõi. Có những lần đeo bám nhiều ngày trời không bắt được nhưng sơ hở vài giây là hụt đối tượng. Chỉ cần 3 giây là xong 1 vụ mua bán ma túy”, ông Lũy kể.

Tấm gương sáng phòng chống tội phạm

Dù nhiều lần bị hăm doạ và gặp sự cố “nghề nghiệp”, người đàn ông tuổi ngũ tuần vẫn còn hăng say với nghề. Sau mỗi ca tuần an ninh trật tự trong khu phố, ông Lũy về “căn cứ” của mình để theo dõi, ngăn ngừa các đối tượng phạm tội hoạt động.

Tình hình an ninh trật tự tại vòng xoay cầu vượt Bình Phước bớt phức tạp nhờ “ông già gân” Nguyễn Đình Lũy

Nghe cánh xe ôm nói có người nhiễm HIV hăm doạ đâm kim, ông Lũy tìm gặp trực tiếp để hỏi chuyện nhưng khi thấy ông thì người hăm doạ vội phóng xe bỏ chạy. “Tôi bị hăm dọa nhiều lắm. Lúc chưa chia tay vợ, có người dùng sim rác nhắn tin khủng bố vào điện thoại của tôi về giờ giấc và phương tiện đi của người thân nữa”, ông Lũy cho hay.

Chính vì quá đam mê với việc “trinh sát”, truy bắt tội phạm, năm 2016, ông Lũy và vợ ly dị. Cũng từ đó, ông lấy công việc phòng chống tội phạm đem lại sự bình yên cho người dân làm niềm vui riêng của mình.

Cũng nhờ “ông già gân” này mà tình hình an ninh trật tự tại vòng xoay cầu vượt Bình Phước trở nên ổn định hơn trước, các đối tượng manh nha phạm tội không còn dám bén mảng tới.

Người dân gọi vòng xoay cầu vượt Bình Phước là vòng xoay "Ông Luỹ" vì thường xuyên chứng kiến ông Lũy bắt tội phạm

“Khoảng 5-10 năm về trước, khu vực này phức tạp lắm. Kim tiêm đầy nhóc, mua bán ma tuý diễn ra như cơm bữa nhưng giờ hiếm rồi. Người dân ai cũng yên tâm”, chú Lê Văn Tư (người dân địa phương) cho hay.

Nói về tấm gương ông Luỹ, đại diện Công an phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức, TPHCM) cho biết, nhiều năm qua ông Lũy rất tích cực thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phụ trách và đã tham gia rất nhiều vụ việc bắt giữ các đối tượng sử dụng, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

“Ông Lũy là Tổ trưởng tổ BVDP đi đầu trong phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự được người dân và chính quyền tín nhiệm”, người này cho hay.

Ông Lũy nhận hơn 100 bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm.

Tính đến nay, ông Lũy nhận hơn 100 giấy khen, bằng khen từ cấp thành phố, quận, phường về thành tích “khiêm tốn” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm.

Trước khi chia tay, PV đặt câu hỏi có bao giờ cảm thấy chán nản công việc hiện tại hay? “Ông già gân” trả lời thẳng thắn: “Tôi chưa muốn dừng lại và muốn cống hiến thêm vì sức khoẻ vẫn còn”.

