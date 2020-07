Khung cảnh sắc màu tiễn đưa bé gái 4 tuổi ung thư máu khiến trăm người nghẹn lòng

Ngôi nhà của Như An vừa dựng xong, ước mơ được làm công chúa trong cung điện màu hồng được thực hiện trong 15 phút thì cháu ra đi. Cung điện của Như An sẽ được gia đình giữ lại, để biết rằng cháu vẫn đang ở đó.

Hàng trăm người đến dự lễ viếng cháu Như An (Trần Linh Nhi).

Bé Trần Linh Nhi (tên thường gọi là Như An) sinh ngày 28/2/2016, là bệnh nhi 4 tuổi đã kiên cường chống chọi với bệnh ung thư máu suốt gần 1 năm trời.

Ngày 30/6, thông báo với người thân, bạn bè về sự ra đi của bé, anh Trần Trung Kiên, bố của bé viết trên facebook cá nhân những lời đầy xúc động: “Con yêu của Bar (ba – PV) đã trở thành thiên thần rồi, lên đó con nhớ lời mẹ dặn "khi nào thấy ánh sáng chói lóa con hãy đi về nơi có ánh sáng trắng đó nhé, ông nội sẽ chờ đón con"...

Sau lễ chia tay, Con sẽ đc đưa về Nghĩa trang Thiên đức vĩnh hằng viên (Phù Ninh, Phú Thọ) để ở cùng ông nội. Vì con thích xinh đẹp, thích điệu đà, thích màu mè nên Ba con xin nhờ mọi người nếu đến chia tay con xin hãy mặc quần áo màu tươi tắn (miễn đừng màu đen) để con ở trên đó thấy thật vui ạ. Khuyến khích áo màu trắng, hồng, đỏ, tím... Mọi người khi đến hãy lấy 1 bông hoa hồng trắng ở cửa để tặng cho con nhé. Con sẽ thích lắm ạ. Ba và Mẹ con xin cảm ơn. Yêu và Nhớ con nhiều nhiều lắm!”.

Lễ viếng sắc màu tiễn đưa “thiên thần nhỏ”

Tại nhà tang lễ 354 (13 phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) nơi tổ chức tiễn đưa bé Như An chiều 1/7, hàng trăm người không hề quen biết, chỉ vô tình biết được câu chuyện của hai bố con anh Kiên, cũng đã đến thắp nén hương, cài bông hoa hồng trắng cho thiên thần bé nhỏ vừa từ giã cõi trần.

Những người đến viếng bé Như An đều cầm 1 bông hoa hồng trắng ở cửa để tặng cho bé.

Vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của “thiên thần nhỏ”, cầm bông hoa hồng trắng trên tay, hai hàng nước mắt bị kìm nén lại vẫn cứ chực trào, chị Đỗ Thu Thủy, bạn của bố mẹ bé Như An nghẹn ngào kể: “Tôi biết cháu từ khoảng 3 năm nay, khi đó cháu gần 1 tuổi. Như An là một cô bé dễ thương, đáng yêu. Cách đây chỉ hơn 1 tuần tôi còn bồng bé trên tay, cùng cháu và gia đình đi du lịch biển Đà Nẵng. Đó là lần đầu Như An được đi máy bay nên con thích lắm. Thích đến nỗi cháu còn hét lên vui sướng với ba....".

Con búp bê bằng vải được một người bạn của anh Kiên làm và đưa đến để tặng cho Như An trong lễ tang. Cả 2 vợ chồng đều xúc động khi cầm con búp bê vải trên tay.

Nhiều người không kìm nén được cảm xúc, rơi lệ trước sự ra đi của Như An.

Ước nguyện làm công chúa trong cung điện màu hồng

Theo lời kể của chị Thủy, anh Trần Trung Kiên và chị Mai Trang (hiện đang là giáo viên tiểu học) sinh được 2 người con, bé trai lớn tên là Trần Phúc Lâm, bé gái thứ 2 tên khai sinh là Trần Linh Nhi, nhưng từ khi biết bệnh của con, anh Kiên đã đổi tên con thành Như An với mong muốn con mãi được bình an.

Ngày 25/6, Như An lên cơn sốt liên tục 41°C không dứt, bác sỹ thông báo bạch cầu của con đã tăng quá cao, cuộc sống của con chỉ còn tính theo ngày, theo giờ.

Nhận thông tin như tiếng sét đánh thẳng vào tim, gia đình đã quyết định đưa con về nhà để dành những phút giây quý giá cuối cùng cho con được ấm áp.

Chị Mai khóc nấc từng hồi khi mỗi bông hoa hồng trắng được đưa lên tặng bé.

Những cái ôm động viên gia đình.

Để thỏa ước mơ của con gái nhỏ, anh Kiên cùng người thân đã dựng một căn nhà nhỏ vô cùng đáng yêu trong phòng khách của gia đình. Trong nhà nhỏ có gác xép, có khu vệ sinh, có đủ đồ dùng và tất cả những món đồ chơi con thích, đặc biệt là búp bê Elsa.

Sau khi hoàn thiện việc đưa tiễn con gái nhỏ, anh Trần Trung Kiên chia sẻ với phóng viên, Như An luôn ước mơ có một ngôi nhà màu hồng để con sống riêng trong đó như một cô công chúa. Trong một lần anh cho bé đi Lotte chơi, cháu cứ thích bộ đồ chơi mô hình nhà và các bạn Thỏ. Cháu đòi mua nhưng nó bé mà tận chục triệu nên an thấy rất lãng phí. Lúc ấy con khóc rất nhiều và còn đánh anh nữa.

Về tới nhà anh mới nảy ra ý tưởng làm cho con 1 ngôi nhà. Anh lên pinterest tìm mẫu, đăng bài xin ý kiến, nhờ bạn bè tư vấn. Đã có nhiều người ngỏ ý muốn thiết kế và làm tặng con nhưng anh từ chối vì giá trị lớn quá. Sau đó, anh cùng bạn bè gấp rút lên ý tưởng, thiết kế và làm ngôi nhà cho con. Thiết kế mất 1 ngày, thi công 1 ngày, sơn 1 ngày và lắp ráp trong vòng 1 tiếng đồng hồ tại nhà anh.

Ngôi nhà màu hồng được hoàn thành gấp rút chỉ trong 2 ngày, nằm trong phòng khách căn chung cư nơi gia đình đang sinh sống.

Bên trong để đầy đủ các thứ vật dụng cháu thích.

Trong lúc các chú thợ đang gấp rút lắp nhà thì Như An đã rất yếu nhưng con vẫn đợi, chị Trang liên tục phải gọi tên con, nhắc về những thứ con thích, những kỷ niệm đẹp của con. Như An rất thích bơi, mỗi lần nghe mẹ nhắc đến ngôi nhà của con có bể bơi, có công chúa Elsa thì nhịp mạch lại tăng và oxy trong máu và nhảy số từ 0 đến 55.

Đến khi ngôi nhà vừa hoàn thiện, được đưa vào nằm trong đó, khuôn mặt con giãn ra, miệng rớm máu đen đau đớn bỗng mỉm cười xinh như công chúa. Được mấy phút sau thì mạch mất hẳn và con đã thanh thản ra đi.

Dù con không còn nữa nhưng ngôi nhà sẽ được anh Kiên giữ lại mãi mãi cho con. Anh bảo: "Biết đâu sau này em của con sẽ chơi trong ngôi nhà đó".

Được biết, anh Trần Trung Kiên sinh ra trong một gia đình có truyền thống công tác trong lực lượng quân đội. Bản thân anh cũng ở quân ngũ hơn 10 năm, từng mang quân hàm Đại úy. Vì căn bệnh của cô con gái nhỏ, anh đã quyết định phục viên để có nhiều thời gian chăm sóc con gái, mẹ và gia đình. Anh luôn hy vọng mình có thể giúp con gái chữa khỏi bệnh.

Bạn bè nhận xét anh Kiên là người có tính cách hòa đồng, vui vẻ, lương thiện và nhiệt thành, yêu thích các hoạt động xã hội. Trong khoảng 3 năm nay, anh cùng các thành viên trong một nhóm do chính mình thành lập chung tay thực hiện nhiều dự án quyên góp từ thiện lớn nhỏ. Không màu mè, không khoa trương, mọi sự giúp đỡ của nhóm đều thiết thực và chủ yếu tập trung vào các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sâu vùng xa.

Ông bố trẻ này cũng là người vẫn hàng tháng hàng tuần chạy đôn đáo khắp nơi phát cơm, nấu cháo từ thiện ở Bệnh viện Nhi, Viện K và đau đáu chứng kiến các bệnh nhi nhỏ tuổi chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Thế nhưng, ít ai ngờ, cách đây hơn 1 năm, con gái Như An của anh phát hiện bị mắc bệnh ung thư máu.

"Khi đó con 2 tuổi, rất nhiều các bố mẹ trên Facebook cũng như group Đi Để Lớn có gửi tiền thăm con. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người nhưng vẫn lo được cho cháu. Toàn bộ số tiền 30 triệu của mọi người gửi, tôi góp thêm một chút mua 2 máy truyền dịch tặng Khoa Ung bướu Bệnh viện Nhi Trung ương", anh Kiên kể.

Từ khi con gái gặp bạo bệnh, anh và gia đình luôn cận kề bên cạnh yêu thương và chăm sóc bé. Người cha đó đã cố gắng dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất, làm tất cả những điều con gái mong muốn để bé được vui.

Theo chia sẻ của anh Kiên, gần 2 năm trước bố anh mất vì trọng bệnh, gia đình còn chưa kịp hết nỗi buồn đau thì giờ gia đình lại mất thêm bé Như An, chỉ cách ngày giỗ ông mấy ngày. Do đó, trong dòng thông báo cháu bé ra đi, anh đã nhắc đến "ông nội".

Một số hình ảnh tại lễ tiễn đưa bé Như An tại Nhà tang lễ bệnh viện 354 vào chiều ngày 1/7:

Đi vòng quanh quan tài nhìn mặt con lần cuối, chị Trang đi không vững nên anh Kiên phải dìu vợ.

Di ảnh của Như An trên tay anh trai.

Quang Hùng