Cô gái trẻ nhận tin vui sau 3 năm bị mất cắp xe máy

icon

Cả tháng thất nghiệp do dịch bệnh ở các tỉnh phía Nam, sau đó thêm gần 1 tháng ''mắc kẹt'' ở Đắk Lắk để cách ly phòng dịch, sáng nay, 6 phụ hồ Nghệ An đã an toàn trở về quê nhà trong niềm xúc động.